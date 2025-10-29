『ボイプラ2』デビューメンバーにエールも！WEi、本日（29日）9カ月ぶりカムバック「励まし合っている」 | RBB TODAY

ボーイズグループWEiが、オーディション番組『BOYS II PLANET』から誕生したALFADIVE ONEとしてデビューを控えるキム・ジュンソについて言及した。

WEiは10月29日午後、ソウル・YES24ライブホールで8枚目のミニアルバム『Wonderland』の発売記念ショーケースを開催し、新アルバムについて語った。

メンバーのキム・ジュンソは、9月に放送終了したMnetのオーディション番組『BOYS II PLANET』に出演し、最終順位8位でALFADIVE ONEとしてのデビューが決定。今回のWEiの活動には参加していない。

（写真提供＝OSEN）WEi

「ALFADIVE ONEとしてデビューしたキム・ジュンソと話をしたか」という質問に対し、カン・ソクファは「今回の振り付けや楽曲を見て“すごくかっこいい”とたくさん応援してくれました。僕も“たくさん聴いてね”と伝えましたし、お互いに励まし合っています」と答えた。

また、キム・ヨハンは「僕たちは個人活動も多いですが、それぞれの活動がWEiというグループを広める良い影響を与えていると思います。そして、再び集まったときにシナジーが生まれる気がします」と語った。

（記事提供＝OSEN）

