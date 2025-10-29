Stray Kids・スンミン＆I.N、この世のものとは思えない神秘的な美しさ…新AL個人ティザー公開 | RBB TODAY

ボーイズグループStray Kidsのメンバー、スンミンとI.Nが新しいビジュアルで圧倒的な自然を超越する“現代版神仙”の重みを表現した。

来る11月21日、Stray Kidsは新アルバム「SKZ IT TAPE ‘DO IT’」をリリースする。

リリースを控え、Stray Kidsならではの色で再び確立させた“現代版神仙”コンセプトのメンバー別ティザーイメージを公開しているなか、去る10月28日にはスンミンとI.Nの写真が公開された。

2人は海と砂浜、岩が広がる広大な自然の中心で神秘的な姿を披露した。洗練されたオールブラックの衣装を着て、威厳のある表情をしているスンミンとI.Nは、眉毛の上の白い羽と頬のホワイトグリッターなど活用して、“現代版神仙”の一味違うビジュアルを完成させた。

（写真＝JYPエンターテインメント）I.N

（写真＝JYPエンターテインメント）スンミン

これまでStray Kidsが見せたことのない新鮮なコンセプトのティザー写真がファンの間で好評を博し、カムバックへの期待感を高め続けている。

『Do it』『DIVINE』をダブルタイトル曲として掲げた今回のアルバムは、グループ内のプロデューシングチーム3RACHAのバンチャン、チャンビン、ハンが全曲の制作に参加した。まだ公式的に定義されていない新しいジャンルのアルバム『SKZ IT TAPE』がリスナーをStray Kidsの広大な音楽の世界に再度導く。

なお、Stray Kidsの新アルバム『SKZ IT TAPE ‘DO IT’』は11月21日14時にリリース予定だ。

（記事提供＝OSEN）

