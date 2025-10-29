俳優パク・ボゴム、7度目の「MAMA AWARDS」司会に抜擢！年末のK-POPを盛り上げる | RBB TODAY

K-POP授賞式「2025 MAMA AWARDS」の最初の司会者が発表された。

エンターテインメント会社CJ ENMは、来る11月28～29日に香港にて開催される「2025 MAMA AWARDS」のCHAPTER 1ホストとして俳優パク・ボゴムを抜擢した。

11月28日、パク・ボゴムは同授賞式のCHAPTER 1の司会として今年の幕開けを飾る。彼は、去る2017年に初めて司会を務めて以来、2018～2019年、そして2022～2024年まで出演しており、2025年は7度目の司会としてステージに立つ予定だ。

（写真＝CJ ENM）パク・ボゴム

特に、ブランドリニューアルの年をはじめ、2024年のアメリカ初進出など、「MAMA AWARDS」の歴史的な瞬間を常にともにしてきた。さらに、名古屋、大阪、東京と日本の3大ドーム公演をともに盛り上げたことでも知られている。

2025年、香港の新たなランドマークとして期待されているカイタック・スタジアムで開催される「2025 MAMA AWARDS」は世界中の音楽ファンが注目する年末のイベントとなる見通しだ。

なお、「2025 MAMA AWARDS」は、CS放送のMnet JapanとMnet Smart＋を通じて、リアルタイム日本語字幕で放送予定だ。放送時間などの詳細情報は「2025 MAMA AWARDS」の日本公式サイトで確認できる。

◇パク・ボゴム プロフィール

1993年6月16日生まれ。本名同じ。2011年に映画『ブラインド』（原題）で俳優デビューした。2015年に放送されたドラマ『恋のスケッチ～応答せよ1988～』や翌年放送の『雲が描いた月明かり』などがヒットし、一躍人気俳優に。2018年には女優ソン・ヘギョと共に主演を務めた『ボーイフレンド』で、韓国にとどまらない熱い人気に拍車をかけた。好青年ならではの爽やかなビジュアルから、韓国では「人間ポカリ」と呼ばれることも。2022年4月に兵役義務を終えて除隊した。

■【写真】パク・ボゴム、アスリートも驚く筋骨隆々の身体つき

■【写真】パク・ボゴム、韓服姿で麗しき"貴公子オーラ"

■【写真】「息止まる」パク・ボゴムが纏った秋の気配