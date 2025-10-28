日本にも進出している人気トッポッキチェーンの「孫」と話題のK-POP練習生　事務所が“家族関係”を訂正 | RBB TODAY

アイドル練習生のハ・ミンギに「血統」に関する論争が浮上した。

所属事務所MODEN BERRY KOREAは10月28日、ハ・ミンギの祖父とされる「シンジョントッポッキ」創業者に関する疑惑について立場を明らかにした。

これに先立ち、同日、所属事務所はハ・ミンギを「シンジョントッポッキ創業者であり、会長のハ・ソンホ代表の孫」と紹介し、「シンジョントッポッキ3世」という肩書きまで付けられていた。

しかし、あるオンラインコミュニティでは、ハ・ミンギの家族関係に関して「祖父（ハ・ソンホ代表）の年齢が不自然に若い」という内容の投稿が拡散し、一部のネットユーザーの間で疑問が提起された。

（写真＝MODEN BERRY KOREA）ハ・ミンギ

これに対しMODEN BERRY KOREAの関係者は「担当者の単純な記載ミスにより、一部の情報が誤って伝えられた」とし、「ハ・ミンギはシンジョントッポッキ創業者の孫であり、ハ・ソンホ代表の甥である」と訂正した。

所属事務所の関係者は続けて「誤った情報により混乱を招いた点について心よりお詫び申し上げる」とし、「事実確認のないまま拡散され再生産されるオンライン上の噂については、法的対応を検討している」と付け加えた。

2007年生まれのハ・ミンギは、MODEN BERRY KOREAの次世代ボーイズグループのメンバーとしてデビューを控えている。

なお「シンジョントッポッキ」は、韓国全土に800店舗以上を展開し、日本にも上陸している人気トッポッキチェーンだ。

