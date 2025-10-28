TXT・ヨンジュン、新ソロALを自身でネタバレ？徐々に公開されていく全容に期待膨らむ | RBB TODAY

ボーイズグループTOMORROW X TOGETHERのメンバー、ヨンジュンが1stソロアルバムのリリースを控え、自分ならではの方法で世界中のファンと意思疎通を図っている。

来る11月7日、ヨンジュンは1stソロミニアルバム『NO LABELS：PART 01』をリリースする。修飾語を取ったヨンジュンそのものを見せるアルバムだ。

境界や枠を作らず、自分を自由に表現し“ヨンジュンコア”を披露する見通しだ。そんななか、ヨンジュン自身が主要コンテンツをネタバレし、格別な動きを見せている。

去る10月16日、ヨンジュンは自身のSNSを通じて、アルバム名とリリース日を最も先に公開した。

グループの公式SNSに先立って伝えられたニュースに、世界中のMOA（TOMORROW X TOGETHERのファンネーム）は熱く反応した。その後、新アルバムに収録された6曲のタイトルとレコーディングスタジオのビハインドカットを公開し、期待感を高めた。

10月22日には、振付師のシエナ・ララウとともにした短い練習動画を公開した。ヨンジュンは、余裕のある表情で振付師と動きを合わせ、飾らない“本当の練習室”の雰囲気を垣間見ることができた。

生き生きとした臨場感にファンは、「ネタバレにこんなにときめくのは初めて」「ステージがすでに想像できる」といった肯定的な反応を示した。

続けて、10月27日にはアルバムの実物写真を公開し、期待感を一層高めた。「ファッション誌のようなアルバムだ」という好評が続くなか、初めて見る写真も少し露わになり、全体のビジュアルに対する好奇心を刺激した。

なお、ヨンジュンは11月7日14時に1stソロミニアルバム『NO LABELS：PART 01』 をリリース予定だ。

◇YEONJUN（ヨンジュン） プロフィール

1999年9月13日生まれ。本名チェ・ヨンジュン。2014年に他事務所のオーディションに合格し練習生となったが、その後現在の所属事務所Big Hitエンターテインメント（現HYBE）からスカウトされた。練習生時に実施される月末テストでは、ダンス、ボーカル、ラップの部門で常に1位を獲得し、”Big Hit伝説の練習生”として注目を集めた。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERとしてデビュー。グループ内で最も涙もろいメンバーとして知られており、詩を読んで目頭を熱くする場面や、デビューショーケースの舞台裏で涙する姿が話題になった。

