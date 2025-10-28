WINNER・スンユン、ソロAL『PAGE 2』トラックリスト公開！Red Velvet・スルギら豪華コラボに注目 | RBB TODAY

WINNERのカン・スンユンが、11月3日にリリースする2ndソロフルアルバム『PAGE 2』のトラックリストとクレジットを公開した。

カン・スンユンは、11月3日に2ndソロフルアルバム『PAGE 2』をリリースする。

所属事務所YGエンターテインメント（以下、YG）によると、2ndフルアルバム『PAGE 2』には、タイトル曲『ME（美）』をはじめ、『FOLLOW』『LOVE PLAY（Feat.SEULGI）』『SEVEN DAYS』『S.A.D』『PICK YOU UP（Feat.EUN JIWON）』『SAY IT NOW』『CUT』『HOMELESS』『MULLY MULLY』『LIE TO ME（Feat.HO RYUN）』『BUSY BUDDY』『SKY ROOF』など全13曲が収録されている。

今回のアルバムでカン・スンユンは全曲の作詞・作曲に参加し、シンガーソングライターとしての真価を存分に発揮した。また、豪華なフィーチャリングラインナップも注目を集めている。ウン・ジウォン、Red Velvetのスルギ、ホリュンといった個性あふれるアーティストが加わり、どのような音楽的シナジーを生み出したのか期待が高まっている。

制作陣にも豪華な顔ぶれが揃った。1stソロフルアルバム『PAGE』でタッグを組んだAiRPLAYをはじめ、カン・ウクジン、Diggy、WHERE THE NOISEなどYG所属のプロデューサー陣が再び合流した。WINNERと共に数々のヒット曲を生み出してきた制作陣であるだけに、今回も完成度の高い作品になることが期待される。

同日公開されたトラックリストポスターでは、カン・スンユンの顔がにじむように映されたモノクロビジュアルが印象的で、彼の内面世界を覗き見るような感覚を与える。YGは「今回のアルバムは、一冊の短編集のように各トラックが独立したストーリーを持っている。より深い感性が込められたカン・スンユンの“第二章”を楽しみにしてほしい」とコメントした。

なお、カン・スンユンは2014年にWINNERとしてデビューして以来、『REALLY REALLY』『LOVE ME LOVE ME』『EVERYDAY』など数多くのヒット曲の作詞・作曲に参加し、優れたプロデュース能力を証明してきた。2021年にリリースした初のソロフルアルバム『PAGE』では、タイトル曲『IYAH』を通じて繊細かつ力強い音楽カラーを示し、ソロアーティストとしての実力を立証した。

◇カン・スンユン プロフィール

1994年1月21日生まれ。2010年、オーディション番組『Superstar K2』に参加し、翌年の2011年にYGエンターテインメントと契約。2013年、YGエンターテインメントのサバイバル番組『WIN：Who Is Nex』で勝利し、2014年8月にWINNERとしてデビューを果たす。歌手だけでなく、役者としても活躍しており、ドラマ『ハイキック！ 短い足の逆襲』や『刑務所のルールブック』などに出演。安定した演技力と釜山の方言が好評を得ている。

