Stray Kids・バンチャン＆チャンビン＆ハン、絶妙なカリスマ性で魅せる…新AL個人ティザー公開 | RBB TODAY

ボーイズグループStray Kidsのメンバー、バンチャン、チャンビン、ハンが新アルバム『DO IT』の個人ティザーで絶妙なカリスマ性を表現した。

来る11月21日、Stray Kidsは新アルバム『SKZ IT TAPE ‘DO IT’』をリリースする。

去る10月26日、リノ、ヒョンジン、フィリックスのティザー写真を公開したのに続き、27日、グループの公式SNSにバンチャン、チャンビン、ハンの個人ティザーイメージを投稿し、雰囲気を盛り上げた。

3人は押し寄せる波の中心でゆるぎない目つきを見せるかと思えば、荒々しい岩の下で余裕のあるジェスチャーを披露し、ずっしりとした雰囲気を示した。風に舞う髪と裾など、自然と調和した神秘的なオーラで静かな威厳を見せながら視線を釘付けにした。

（写真＝JYPエンターテインメント）

上からバンチャン、ハン、チャンビン

デビュー曲の1stミニアルバム『I am NOT』のタイトル曲『District 9』からリリースしたすべての作品の制作に参加したStray Kidsは、今回もやはりグループならではの個性と色が濃く含まれた楽曲で戻ってくる。

バンチャン、チャンビン、ハンで構成されたグループ内のプロデューシングチーム3RACHAが全曲のクレジットを飾った新アルバムには、5曲が収録される。

なお、Stray Kidsの新しいアルバム『SKZ IT TAPE ‘DO IT’』は11月21日14時にリリース予定だ。

（記事提供＝OSEN）

