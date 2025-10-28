800店舗のトッポッキチェーン“創業者の孫”がアイドルに！来年下半期デビューに向けて強力サポート | RBB TODAY

異例の経歴を持つK-POPアイドルが誕生する。

元TEEN TOPのバン・ミンス、元DIAのアン・ソミらが所属する芸能事務所MODENBERRY KOREAは10月28日、練習生ハ・ミンギを公開し、「2026年下半期に新しいボーイズグループを披露する予定です。その中でも練習生ハ・ミンギは、さまざまなチャンネルを通じて大衆と交流を重ねる予定です」と伝えた。

事務所関係者によると、ハ・ミンギは2007年生まれで、人気トッポッキチェーン「シンジョントッポッキ」の創業者で会長を務めるハ・ソンホ代表の孫にあたる。SMエンターテインメントでの練習生経験を持ち、身長185cmの長身と爽やかなビジュアルで注目を集める見込みだ。

（写真＝MODENBERRY KOREA）ハ・ミンギ

関係者は続けて「シンジョントッポッキ一族がハ・ミンギのデビュー準備を積極的に応援しており、感謝している。弊社は2026年下半期のローンチを目標に、新ボーイズグループのトレーニングに全力を注いでいる」と付け加えた。

「シンジョントッポッキ」は韓国を代表するトッポッキチェーンのひとつで、現在は800店舗以上の加盟店を展開するなど、強固なブランド力を誇っている。

ハ・ミンギは「多くのファンと交流できることを考えると、すでに胸が高鳴ります。まだ練習生ではありますが、アーティストとして誠意を込めた音楽で人々に近づきたいです」と意気込みを語った。

今年6月には新世界グループ会長の孫娘・アニーが、男女混合グループ「ALLDAY PROJECT」のメンバーとしてデビューして注目を集めたばかり。“有名企業出身アイドル”たちへの関心は、今後ますます高まりそうだ。

