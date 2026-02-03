韓国元プロ野球選手、“結婚”の話題にため息…2022年にアイドルと結婚も2年で離婚 | RBB TODAY

離婚した元プロ野球選手のファン・ジェギュンが、元妻を連想させる話題の流れで思わずため息を漏らした。

2月2日に公開されたシン・ドンヨプのユーチューブチャンネルのコンテンツに、ファン・ジェギュンが出演。

番組には野球選手のリュ・ヒョンジン、ソン・アソプ、アナウンサーのペ・ジヒョンも登場した。

トーク中、ペ・ジヒョンが夫リュ・ヒョンジンの話題に触れながら「あなたはヒョンジンさんの過去を知っているでしょう。でもお互い秘密を守っている」とファン・ジェギュンに話を振ると、ファン・ジェギュンは「僕は友だちの過去を知らない」と返答。ペ・ジヒョンが「じゃあ、私が（ヒョンジンの）初恋なの？」と問いかけると、「あなたがヒョンジンの初恋だ」と応じ、スタジオには笑いが広がった。

その流れで司会のシン・ドンヨプが「僕たちはみんな初恋相手と結婚したんだ。みんなそうだ。ジェギュンもそうだろう」と話を向けると、ファン・ジェギュンは一瞬ためらいながらも「僕も初恋です」と口にし、ため息をついた。

ファン・ジェギュンは2022年12月にT-ARA出身のジヨンと結婚したが、2024年に離婚。2025年12月に現役引退を発表している。

シン・ドンヨプは続けて「若い時のことだし、離婚が罪ではない。いまは離婚する人も多い」と語り、「3組のうち1組は離婚する、といった話もある」としてファン・ジェギュンを慰めた。

