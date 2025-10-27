LE SSERAFIM、新曲『SPAGHETTI』の世界観にハマる人続出！ ファン心くすぐるユニークなグッズも話題に | RBB TODAY

LE SSERAFIMが、新曲『SPAGHETTI』でK-POPシーンに新たなスパイスを加えた。

LE SSERAFIMは10月24日午後1時、1stシングル『SPAGHETTI』をリリースした。その後、KBS2「ミュージックバンク」、MBC「ショー！K-POPの中心」、SBS「人気歌謡」などの音楽番組でタイトル曲『SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)』のステージを披露し、精力的な活動を展開している。

メンバーたちは番組のインタビューで「7か月ぶりにカムバックできて嬉しいです。今回のステージは“トマトスパゲッティ味”だと思っています。基本に忠実なトマトスパゲッティのように、たくさんの方々に愛されるステージにしたいです」と意気込みを語った。

今回のカムバックで彼女たちは、眉毛のブリーチやオレンジヘア、初挑戦のミディアムボブなど、大胆なビジュアル変化で注目を集めた。“頭の中で何度も離れないLE SSERAFIM”を表現した独創的なダンスも話題を呼んでおり、小指を使ったポイントダンスやユーモラスな表情演技で見ている人を惹きつけた。4月から続くワールドツアーを経て磨かれたライブスキルと余裕あるパフォーマンスも際立ち、“聴いて美味しい音楽”と“見て楽しいパフォーマンス”を兼ね備えたK-POP界の“マッセラフィム（味とLE SSERAFIMを掛け合わせた造語）”として存在感を放っている。

ステージの反響も絶大で、『SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)』は「ワールドワイドiTunesソングチャート」と「ヨーロッパiTunesソングチャート」で2日連続（10月24日・25日付）1位を記録。さらに、27日午前10時時点で55の国と地域で「トップソング」1位を獲得し、合計81の国・地域でチャートインを果たした。また、Spotify「デイリートップソンググローバル」（10月25日付）では41位にランクインし、2日連続チャートインを記録した。

LE SSERAFIMは、10月27日午前11時にHYBE MERCHの公式SNSを通じて、1stシングル『SPAGHETTI』のアルバム／ブランド／コラボグッズのビジュアルを公開した。今回展開されているグッズは、“料理”をテーマにした新曲の事前プロモーションコンテンツと連動しており、グループの世界観へのこだわりが表れている。

トマトソース瓶型のフォトカードケースや、スパゲッティ麺をイメージしたイヤホンなど、多彩なアイテムがラインナップされている。さらに、『SPAGHETTI』のグラフィックをデザインしたTシャツやフーディ、ジャケットなども登場し、ファン心をくすぐる内容となっている。ファッションブランド「Softsomnail」とのコラボによるデリバリーバッグ型やバイク型キーホルダーにも注目が集まっている。

なお、LE SSERAFIMの1stシングル『SPAGHETTI』の各種グッズは、10月29日午前11時に正式発売される。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。

