ILLIT、約5カ月ぶりのカムバック決定！11月24日に1stシングル『NOT CUTE ANYMORE』リリース | RBB TODAY

ILLITが、11月に初の韓国シングルでカムバックする。

所属レーベルのBELIFT LABは10月27日、「ILLITが11月24日に1st Single Album『NOT CUTE ANYMORE』をリリースする」と発表した。韓国での新譜リリースは、今年6月に発売した3rd Mini Album『bomb』以来、約5カ月ぶりとなる。

タイトルには「もう可愛くない」という意味が込められており、そのフレーズが好奇心を刺激する。BELIFT LABによると、『NOT CUTE ANYMORE』は“世の中が見る私と、自分が見る私は同じではない”という感情に気づき始めた、率直な「私」のストーリーを描いた作品だという。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

ILLITは、1st Mini Album『SUPER REAL ME』で“私”のまっすぐな感情を表現し、2nd Mini Album『I'LL LIKE YOU』では“私とあなた”の関係を、そして3rd Mini Album『bomb』では他人とのつながりをテーマにしてきた。今回の作品では、その先にある新たな変化を見せる予定だ。

今年、ILLITは韓国と日本を行き来しながらグローバルに活躍してきた。3rd Mini Album『bomb』は前作を上回る初動販売量（発売1週間の販売枚数）を記録し、米ビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード200」にもランクイン。グローバルでの人気を再び証明した。タイトル曲『Billyeoon Goyangi (Do the Dance)』は、現在も韓国の主要音源チャートにランクインし、ロングヒットを続けている。

9月には待望の日本デビューも果たした。Japan 1st Single『時よ止まれ』は、オリコンやビルボードなど主要チャートで上位を席巻し、大きな注目を集めた。音楽番組やバラエティー番組、大型イベントからもラブコールが相次ぎ、日本での高い人気を証明している。

さらに、ILLITの初単独公演も韓国と日本で大きな反響を呼んだ。6月のソウル公演に続き、8～9月に開催された神奈川・大阪でのファンコンサート「2025 ILLIT GLITTER DAY」は全公演・全席が完売。圧倒的なチケットパワーを見せつけた。

11月のカムバックを控え、同月8日・9日にソウル・松坡区オリンピック公園オリンピックホールで行われるアンコール公演も、前売り開始と同時に完売した。

ILLIT 1st Single Album『NOT CUTE ANYMORE』の予約販売は、本日（27日）午前11時からスタート。トレンディな感性と明るく弾ける魅力で世界中のファンを魅了してきたILLITが、今回のシングルでどんな新しい姿を見せるのか、期待が高まっている。

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

