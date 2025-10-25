『わたしの完璧な秘書』女優キム・ユネ、本日（25日）一般人男性と挙式「一生のパートナーに」 | RBB TODAY

本日（10月25日）、女優キム・ユネが結婚式を挙げる。

10月25日、キム・ユネはソウル某所で一般人の男性と結婚式を挙げる。

先立って、去る10月13日、所属事務所J,WIDEカンパニーの関係者は、本サイト提携メディア『OSEN』に「25日、女優キム・ユネが一生のパートナーとしてともにする大切な縁に巡り合い、結婚することになりました」と明らかにした。

続けて、「一般人の新郎と両家の家族に配慮し、ソウル某所で静かに式を挙げる予定です。そのほか、結婚式に関する詳細は申し上げられないことをご了承ください」と伝えた。

また、所属事務所は「いつも変わらずキム・ユネを愛してくださった多くの皆さんに心より感謝申し上げ、人生の新しい出発を控えた彼女に温かい祝福と応援をお願いする」として、「キム・ユネは今後も女優として多様な作品を通じて良い姿を見せる予定だ」と述べた。

（写真提供＝OSEN）キム・ユネ

1991年生まれのキム・ユネは2002年、雑誌『VOGUE girl KOREA』の表紙のモデルとしてデビューし、早くから顔を知らせた。

その後、映画『漁村の幽霊 パクさん、出張す』『スティール・コールド・ウィンター』『奴が嘲笑う』『大好きだから』『THE SIN 罪』などで活躍した。

また、ドラマ『最強！うちのママ』『強力班～ソウル江南警察署』『オレのことスキでしょ。』『天女がいなきゃ？！』『となりの美男＜イケメン＞』『ヴァンパイア探偵』『猟奇的な彼女』『第3の魅力～終わらない恋の始まり～』『18アゲイン』『ヴィンチェンツォ』『流れ星』『終末のフール』などに出演した。

それだけでなく、最近はドラマ『ジョンニョン：スター誕生』『わたしの完璧な秘書』を通じて、役に完全に変身し、好評を博した。

（記事提供＝OSEN）

