乃木坂46・久保史緒里、警察官制服姿を披露！地元・宮城県のニセ警察詐欺防止を呼びかけ | RBB TODAY

24日、乃木坂46・久保史緒里が宮城県警察生活安全企画課公式YouTubeチャンネルに出演。地元・宮城県のニセ警察詐欺防止を呼びかけた。

動画で久保は警察官の制服に身を包んだ凛々しい姿で登場。金色の装飾が施された肩章付きの濃紺の制服に水色のネクタイを締め、「ニセ警察詐欺」の防止を呼びかけた。

ニセ警察詐欺は、「あなたが犯罪の容疑者になっている」「あなたに逮捕状が出ている」などと連絡があり、現金等をだまし取る特殊詐欺。最近では、SNSなどのビデオ通話を使用して、ニセの警察手帳を示す手口が多く発生しているという。久保は動画で、カメラに向かって敬礼を決めながら、ニセ警察詐欺を啓発した。

この動画にファンからは「久保史緒里さんの声と表情の演技の良さが出まくっていてとても良い！！」「衣装なんでも似合うな」「久保ちゃんが多方面で活躍してくれるのほんとに嬉しい」といった称賛の声が寄せられている。

※乃木坂46・久保史緒里出演『This is 詐欺 ニセ警察詐欺篇』