ZEROBASEONE、日本EP『ICONIK』スペシャルパフォーマンスMV公開！白スーツ姿で圧巻の群舞を披露 | RBB TODAY

ZEROBASEONE（ZB1）が、9人9色の“アイコニックな魅力”で日本を熱く盛り上げる。

ZEROBASEONEは、10月24日0時に各種音楽配信サイトを通じて日本スペシャルEP『ICONIK』のタイトル曲『ICONIK（Japanese ver.）』をリリースした。

『ICONIK（Japanese ver.）』は、アーティストとしての彼らの歩みを象徴する楽曲で、「他人の評価に左右されることなく、僕たちは自らがアイコニックな存在になれる」という力強いメッセージとともに、さらに高みを目指して輝こうとする9人の熱い決意が込められている。単に“第5世代を代表するアイドル”にとどまらず、ZEROBASEONEそのものがひとつの“アイコニック”なブランドとして確立したいという自信が表現されている。

（写真＝WAKEONE）ZEROBASEONEキャプション

音源と同時に公開されたスペシャルパフォーマンスMVには、ZEROBASEONEがビル内部のさまざまな空間を舞台に、力強くダイナミックなパフォーマンスを披露する姿が収められている。建物内部の構造的な奥行きや立体感を活かした映像演出により、一層の迫力を増し、パフォーマンスへの没入感を高めている。

アルバムには、タイトル曲『ICONIK』をはじめ、『SLAM DUNK』、5thミニアルバム『BLUE PARADISE』のタイトル曲『BLUE』など、これまで韓国で発表した3曲の日本語バージョンが収録される。

ZEROBASEONEはこれまで、日本でも圧倒的な人気と存在感を誇ってきた。2024年3月にリリースした日本デビューシングル『ゆらゆら -運命の花-』では、発売からわずか1週間で“ハーフミリオンセラー”を達成。当時、海外アーティストのデビュー作品としては史上最高の初動売上を記録した。さらに、2025年1月にリリースした1stEP『PREZENT』では、オリコン「週間アルバムランキング」と「週間合算アルバムランキング」でいずれも1位を獲得。Billboard JAPANが発表した上半期チャート「Top Album Sales」でも4位にランクインするなど、日本で爆発的な人気を巻き起こした。この勢いの中で彼らは、「第39回日本ゴールドディスク大賞」で「ベスト・ニュー・アーティスト（アジア部門）」を受賞し、その実力を改めて証明した。

また、ZEROBASEONEが韓国でリリースした1stフルアルバム『NEVER SAY NEVER』も、日本でのフィジカルアルバム発売前からオリコン「週間アルバムランキング」と「週間合算アルバムランキング」でそれぞれ2位にランクイン。“グローバルトップティア”としての人気の高さを改めて証明し、日本スペシャルEP『ICONIK』でどのような成果を上げるのかにも注目が集まっている。

日本スペシャルEP『ICONIK』のフィジカルアルバムは、10月29日0時に発売予定。発売に先立ち、本日（24日）タイトル曲『ICONIK（Japanese ver.）』の音源とスペシャルパフォーマンスMVが先行公開された。

（記事提供＝OSEN）

◇ZEROBASEONE（ZB1）とは？

Kep1erを生み出したMnet『Girls Planet 999：少女祭典』の男性版オーディション番組『BOYS PLANET』で選ばれた韓国出身6人、中国出身2人、カナダ出身1人で結成された9人組ボーイズグループ。グループ名の「ZB1＝ZEROBASEONE」には、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』をリリースしてデビュー。2024年3月には『ゆらゆら -運命の花-』で正式に日本デビューした。活動期間は2年6カ月を予定。

■【写真】ソン・ハンビン、“金髪イメチェン”が話題！

■【写真】リッキー、"2次元体型"に視線釘付け

■【写真】ジャン・ハオ、大人の色気漂うスーツ姿「オーラ全開」