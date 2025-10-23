“韓国デビュー”控える&TEAM、新AL『Back to Life』ハイライトメドレーに反響続々！SNSトレンド入りも | RBB TODAY

&TEAM（エンティーム）が、韓国1stミニアルバム『Back to Life』のハイライトメドレーを公開した。

&TEAMは“Japan to Global”を実現する新たな第一歩として、10月28日に韓国1stミニアルバム『Back to Life』をリリースし、韓国デビューを果たす。

『Back to Life』は、&TEAMのアイデンティティである“オオカミ”が持つ本能的で挑戦的な精神を表現した作品。挫折や試練に直面しても本能のままに未来へ進み続ける少年たちの成長を描き、幅広い音楽性に挑戦した意欲作となる見込みだ。

（画像＝YX LABELS）

10月22日に公開されたハイライトメドレーを通じて、新アルバム『Back to Life』収録曲6曲の一部が明らかとなった。メドレーは、ファンキーなHIPHOPビートの『Lunatic』から始まり、中毒的なメロディが期待感を高めた。続いて、90年代R&Bリバイバルを彷彿させるようなレトロなビートが響く『MISMATCH』、スピードが加速する曲調の変化を楽しめる『Rush』、叙情的で美しいロックバラード『Heartbreak Time Machine』、繊細な歌詞とメロディーが特徴的なバラード曲『Who am I』が続いた。

その後、映像が爪で引き裂かれ、オオカミの吠える声とともに次のシーンへ。タイトル曲『Back to Life』のロックHIPHOP調の重低音が響くなか、「Bring me back to life」のワンフレーズで映像の幕を閉じ、大きな世界に向かって走っていく9人の決意と前向きなエネルギーを感じさせるフレーズが、圧倒的なインパクトを残した。

さらに、ハイライトメドレー公開直後には、X（旧Twitter）で「미스매치(MISMATCH)」が韓国リアルタイムトレンド1位になるなど、大きな話題を集めた。

&TEAMの“韓国デビュー”アルバム『Back to Life』は、10月27日午前0時にタイトル曲『Back to Life』のMVティザー、同日午後6時にMV本編と音源が公開される予定だ。

なお、&TEAMは10月25日・26日に、自身最大規模の会場であるさいたまスーパーアリーナにてアジアツアーのアンコール公演を開催する。

◇&TEAMとは？

2022年12月7日にデビューしたHYBE傘下の日本法人・YX LABELS所属のグローバルグループ。オーディション番組『&AUDITION – The Howling -』から誕生。メンバーは、韓国出身のEJ、日本出身のFUMA、K、YUMA、JO、HARUA、TAKI、台湾出身のNICHOLAS、そしてドイツ人の父を持つMAKIの9人。多国籍な構成で、“Japan to Global”を体現するグループとして活動している。

