Hearts2Hearts、新曲メディアショーケースで見せたフレッシュな魅力「自信に満ちた姿を」【PHOTO】 | RBB TODAY

ガールズグループHearts2Hearts（ハーツトゥハーツ）が、タイトル曲『FOCUS』の魅力のひとつとして“キレのある群舞（カルグンム）”を挙げた。

10月20日、ソウル龍山区ブルースクエアSOLトラベルホールでは、Hearts2Heartsの1stミニアルバム『FOCUS』発売記念メディアショーケースが行われた。

Hearts2Heartsの1stミニアルバム『FOCUS』は、今年6月に発表されたシングル『STYLE』をはじめ、さまざまなジャンルを盛り込んだ全6曲で構成されている。

タイトル曲『FOCUS』は、ヴィンテージ感のあるピアノリフが印象的なハウスジャンルの楽曲で、中毒性の高いメロディーとシックなボーカルが調和し、Hearts2Heartsの新たな魅力を感じさせる一曲だ。

（写真提供＝OSEN）10月20日、メディアショーケースに参加したHearts2Hearts

この日のショーケースでメンバーたちは、新曲『FOCUS』について「ハウスジャンルの曲で、初めて挑戦するスタイル。Hearts2Heartsならではのクールでシックな魅力を感じてもらえると思う。聴いてすぐに口ずさめる曲だ」と紹介した。

続けてメンバーたちは「初めてこの曲を聴いたとき、呪文にかけられたような感じがした。新しい姿、新しい魅力をお見せするためにたくさん研究した。自信に満ちた姿をお見せできる」と語った。

今回の『FOCUS』のパフォーマンスは、Netflix映画『KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ』のOST『Golden』に参加したチョ・ナインが振付ディレクションを担当した。

（写真提供＝OSEN）ジウ

（写真提供＝OSEN）カルメン

（写真提供＝OSEN）エイナ

（写真提供＝OSEN）イアン

この日、メンバーたちは8人という大人数グループでありながらも完璧に揃った“キレのある群舞”を披露した。その秘訣について、イェオンは「（メンバーの）ジュウンお姉さんが中心となって合わせてくれている。SMタウンでカンタ理事が『ステージではチームワークが大事だ』とおっしゃっていた」と口を開いた。

イェオンの言葉を受けてジュウンは、「カンタ理事が『メンバー同士がステージでの約束を守ることが大事だ』と話してくれたのだが、その言葉に意味があると思って、私たちも互いに意識し合うようになった」と説明した。

続いてイアンは「私たちはステージに真剣に向き合っているので、互いにフィードバックをよくし合い、耳を傾けるほうだ。そういう面もあって、群舞を評価していただいているのではと思う」と付け加えた。

（写真提供＝OSEN）Hearts2Hearts

（写真提供＝OSEN）イェオン

（写真提供＝OSEN）ステラ

（写真提供＝OSEN）ユハ

（写真提供＝OSEN）ジュウン

なお、Hearts2Heartsの1stミニアルバム『FOCUS』は本日（10月20日）18時にリリースされる。

（写真提供＝OSEN）Hearts2Hearts

（記事提供＝OSEN）

◇Hearts2Hearts プロフィール

SMエンターテインメントからaespa以来、約5年ぶりにデビューしたガールズグループ。ジウ（リーダー）、カルメン、ユハ、ステラ、ジュウン、エイナ、イアン、イェオンの8人で構成された。グループ名には、様々な感情や心からのメッセージが込められた音楽を通じて、ファンと心をつなぎ、より大きな「私たち」として一緒に進んでいくという意味が込められた。メンバーの平均身長は166.6cm。2025年2月24日に1stシングル『The Chase』でデビュー。

