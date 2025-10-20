パク・ソジュンと大学同期の韓国女優が結婚！パク・ジンジュ（37）、一般男性と11月に挙式 | RBB TODAY

女優パク・ジンジュが11月に結婚する。

所属事務所Prain TPCは10月20日、「パク・ジンジュが11月30日、長い間深い信頼関係を築いてきた方と人生をともにすることを約束した」とし、パク・ジンジュの結婚を発表した。

事務所によると、結婚式はソウル市内の某所で、両家の家族と親しい知人のみを招いて非公開で行われる予定だという。事務所は「お相手が一般の方であるため、静かに式を挙げる点をご了承お願いする」と伝えている。

また、「パク・ジンジュは結婚後もこれまでと変わらず、俳優として良い姿で皆さんに挨拶する予定だ」とし、「送ってくださる愛に改めて深く感謝し、新しい出発を控えたパク・ジンジュに暖かい祝福と応援をお願いする」とファンに呼び掛けた。

（写真＝Prain TPC）パク・ジンジュ

パク・ジンジュは1988年12月24日生まれの36歳。ソウル芸術大学演技科では俳優パク・ソジュンと同期で知られ、2011年に映画『サニー 永遠の仲間たち』でデビューし注目を集めた。

その後は『百年の花嫁』『モダン・ファーマー』『嫉妬の化身～恋の嵐は接近中！～』『サイコだけど大丈夫』などさまざまな作品に出演し、リアリティあふれる演技を通じて唯一無二の存在感を発揮。俳優活動のほか、MBCのバラエティ番組『遊ぶなら何する？』では抜群のバラエティ感覚で親しまれ、ミュージカル映画『英雄』や舞台『レッドブック』などにも出演するなど、現在も多彩なジャンルで活躍している。

