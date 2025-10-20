BTS・J-HOPE、LE SSERAFIMの新曲にフィーチャリング参加！伝説級コラボに世界中が注目 | RBB TODAY

BTSのJ-HOPEが10月24日にリリースされるLE SSERAFIMの1stシングル『SPAGHETTI』にフィーチャリングで参加することが明らかになった。

10月20日午前0時、LE SSERAFIMはHYBE LABELS公式YouTubeチャンネルとグループ公式SNSにフィーチャリングアーティストを紹介する映像「THE KICK」を公開し、誰も予想していなかったBTSのJ-HOPEが映像を通して姿を現した。J-HOPEがK-POPガールグループの楽曲にフィーチャリング参加するのは今回が初めてであり、世界中で大きな話題を集めた。

料理に特別な味を与える隠し味を意味する「THE KICK」という表現に相応しいアーティストの登場に、『SPAGHETTI』への注目が一気に急上昇した。

（画像＝(P)&(C) SOURCE MUSIC）

映像の中のJ-HOPEは、速いビートの音楽とまばゆい照明に合わせてフォトジェニックなポーズを取っており、ワールドクラスのアーティストらしい存在感を放った。映像の最後には、J-HOPEがLE SSERAFIMと一緒に「EAT IT UP」と歌唱する音源の一部が公開され、新曲に対する期待を高めた。

2組のアーティストの音楽を通じた繋がりは、昨年リリースされたJ-HOPEのアルバムから始まった。ユンジンが、昨年3月にリリースされたJ-HOPEのスペシャルアルバム『HOPE ON THE STREET VOL.1』の収録曲『i don't know (with HUH YUNJIN of LE SSERAFIM)』の歌唱に参加した。今回は、J-HOPEがLE SSERAFIMのカムバックに力を添え、先輩と後輩の信頼関係を見せてくれた。

LE SSERAFIMは、10月24日午後1時、1stシングル『SPAGHETTI』をリリースする。新シングルのリリースに先立ち、10月21日に「HIGHLIGHT PLATTER」、22日にMVのティザー映像を順次公開する。1stシングル『SPAGHETTI』には、“絡まるスパゲッティのように抜け出せない魅力”が盛り込まれた新曲2曲が収録される。

なお、LE SSERAFIMは1stシングル『SPAGHETTI』をリリースした後、11月18日・19日に自身初のワールドツアー『2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’』のアンコール公演を控えており、初めて東京ドームのステージに立つ。LE SSERAFIMの今後の活躍に世界中から注目が集まっている。

◇J-HOPE プロフィール

1994年2月18日生まれ。本名チョン・ホソク。2010年にBig Hitエンターテインメント（現HYBE）の練習生となり、2013年にBTSのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインダンサーとリードラッパーを担当しており、ムードメーカー的存在としても知られている。活動名である「J-HOPE」は、名字であるチョン（英：Jeong）の頭文字の“J”と、希望を意味する英単語の“Hope”を掛け合わせたものであり、「パンドラの箱を開けると底には『希望』だけが残った」というギリシャ神話に由来している。兵役のため2023年4月に入隊、2024年10月17日に除隊した。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。

■【写真】“乳がんパーティー”、BTS・Vは大胆な胸元おはだけで色気全開！RMとJ-HOPEは？

■【写真】J-HOPE、日本人俳優と意外なツーショット

■【写真】J-HOPE、日本でメンバーと100人前食べたものとは？