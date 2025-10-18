「イケメンすぎて息が止まる」俳優パク・ボゴム、秋の気配まとった“洗練ビジュアル”に反響！【PHOTO】 | RBB TODAY

俳優のパク・ボゴムが、秋の雰囲気漂う姿でファンを魅了した。

パク・ボゴムは最近、自身のインスタグラムを更新し、「WHISPERS OF AUTUMN（秋のささやき）」というコメントとともに数枚の写真を投稿した。

公開された写真のパク・ボゴムは、アンバサダーを務めるラグジュアリーブランド「CELINE」の衣装を着こなし、洗練されたポーズを披露している。陽の光を浴びながら微笑む姿や、カメラを真剣に見つめる表情など、さまざまな魅力で視線を引きつけた。

この投稿を見たファンからは、「まるで漫画から飛び出してきたみたい」「秋の男、かっこよすぎる」「ビジュアルがやばい」「イケメンすぎて息が止まる」 など、熱い反応が寄せられている。

（写真＝パク・ボゴムInstagram）

なお、パク・ボゴムは10月11日にソウルでファンミーティングツアーのアンコール公演を開催。チケットオープンと同時に全席完売を記録し、“トップスター”としての人気を改めて証明した。

◇パク・ボゴム プロフィール

1993年6月16日生まれ。本名同じ。2011年に映画『ブラインド』（原題）で俳優デビューした。2015年に放送されたドラマ『恋のスケッチ～応答せよ1988～』や翌年放送の『雲が描いた月明かり』などがヒットし、一躍人気俳優に。2018年には女優ソン・ヘギョと共に主演を務めた『ボーイフレンド』で、韓国にとどまらない熱い人気に拍車をかけた。好青年ならではの爽やかなビジュアルから、韓国では「人間ポカリ」と呼ばれることも。2022年4月に兵役義務を終えて除隊した。

