MAMAMOO・ムンビョル、11月にソウルで単独コンサート「MUSEUM」開催決定！イラストポスター公開 | RBB TODAY

MAMAMOO（ママム）のメンバー、ムンビョルがソウルで単独コンサートを開催する。

ムンビョルは11月22日と23日の2日間、ソウル江西区（カンソグ）のKBSアリーナで単独コンサート「Moon Byul CONCERT TOUR [MUSEUM: village of eternal glow]」（以下、「MUSEUM」）を開催する。

「MUSEUM」は「永遠に輝く村」という副題のもと、ムンビョルの記憶や感情が展示された「村」を巡るような構成で展開される。観客はその空間を通じて、彼女の歩んできた旅路に同行するような体験を味わうことができる。

（写真＝RBW）「MUSEUM」イラストポスター

カジュアルな雰囲気が印象的な「MUSEUM」のイラストポスターも公開された。活気に満ちたマーケットや、少し色あせた感情が再び鮮やかに蘇るランドリーなど、ムンビョルはそれぞれの空間を舞台に、さまざまな物語をファンに届ける予定だ。

今回の公演は、2024年3月にソウルで開催された「Moon Byul 1st WORLD TOUR [MUSEUM: an epic of starlit]」以来、約1年8カ月ぶりとなる単独コンサートとなる。

ムンビョルは「永遠に消えない光の村」をテーマに、歌、ラップ、ダンスを自在に操りながら、アーティストとしての幅と表現力を存分に示すステージを披露する見込みだ。

なお、ムンビョルの単独コンサート「MUSEUM」は11月22日と23日の2日間、ソウル・KBSアリーナで開催。チケット販売などの詳細は、今後公式SNSを通じて順次案内される予定だ。

