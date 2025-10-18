MEOVV、新曲『BURNING UP』のパフォーマンス映像を公開　一糸乱れぬ完璧なチームワークに注目 | RBB TODAY

MEOVV（ミヤオ）が完成度の高いパフォーマンスを披露した。

THE BLACK LABELは10月17日、公式SNSを通じてMEOVVの新デジタルシングル『BURNING UP』のパフォーマンス映像を公開した。

映像では、個性あふれる5人のメンバーが一糸乱れぬチームワークを見せ、まるでステージ上のような迫力とエネルギーを放っている。

ミニマルなHIPHOPスタイルの衣装に身を包んだ彼女たちは、息つく暇もないほど完璧なシンクロパフォーマンスを披露。さらに、ダンスブレイクをはじめ随所にポイントをちりばめた『BURNING UP』の振り付け構成が一目でわかる映像となっており、注目を集めている。

（写真＝THE BLACK LABEL）MEOVV

新曲『BURNING UP』は、ジャージークラブジャンルのダンストラックで、ストレートな歌詞と力強いビートが印象的な楽曲だ。迷わず突き進む姿勢と、どんな状況でも揺らがず前進するというMEOVVらしいメッセージが込められている。

楽曲は公開直後から大きな話題を呼び、韓国の音源サイトMelonの「HOT100」チャートで6位にランクイン。ミュージックビデオはYouTubeのビデオトレンド・ワールドワイドで1位を記録し、中国最大の音源サイトQQミュージックでもトレンドチャート2位に浮上するなど、グローバルな人気を証明した。

MEOVVは今後も新曲『BURNING UP』を中心に、積極的な活動を展開していく予定だ。

■【写真】アンナ、"ランジェリー風"衣装で儚げな色香漂わせる

■【写真】エラ、パリで見せた圧巻美貌

■【写真】スイン、キュートなロングへアで見せた本物の子猫のような姿