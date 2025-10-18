ATEEZのユンホ、ソロ曲『Slide to Me』映像を公開！”完璧なスーツ姿”で魅了 | RBB TODAY

ATEEZ（エイティーズ）のユンホが、致命的な魅力でファンの心を奪った。

ユンホは10月18日0時、ATEEZの公式YouTubeチャンネルを通じてソロ曲『Slide to Me』の映像を公開した。

映像はビンテージ感漂うホテルを舞台に、ユンホのさまざまな姿を収めている。彫刻のように整ったビジュアルで登場したユンホは、ブラックスーツに身を包み、長身を生かした完璧なシルエットを披露。スーツの似合う端正な姿でファンの心をときめかせた。

エレベーターを降り、廊下を抜けて客室へと向かったユンホは、楽曲『Slide to Me』に合わせて魅惑的で力強いダンスを披露。映像全体に濃く漂う魅力あふれるムードで、世界中のファンから爆発的な反応を呼んでいる。

（写真＝KQエンターテインメント）ATEEZ

『Slide to Me』は、ATEEZの12thミニアルバム『GOLDEN HOUR: Part.3 “In Your Fantasy Edition”』に収録されたユンホのソロ曲。R＆Bパンクジャンルをベースに、流れるようなメロディーと洗練されたリズムが調和し、淡々とした中にも繊細な感情と緊張感を描き出す。

同曲は、ユンホ本人も作詞に参加し、メンバーのホンジュンが作詞・作曲・編曲を担当するなど、完成度の高い一曲に仕上がっている。

現在ユンホは、仁川を皮切りに北米12都市を経て日本へと続くATEEZの2025年ワールドツアー「IN YOUR FANTASY」で同曲を披露中だ。ステージではフェドラハットを使った柔らかく洗練されたダンスを見せ、多くの観客を魅了している。

そんなATEEZは、来る10月22日から23日にかけてGLION ARENA KOBEで行われる神戸公演で、東京・名古屋・神戸と回った日本ツアー「IN YOUR FANTASY」日本ツアーのフィナーレを迎える予定だ。

