BOYNEXTDOOR、新曲『Hollywood Action』MVティーザー公開！"映画のような演出"に注目 | RBB TODAY

BOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）が新曲『Hollywood Action』のミュージックビデオティーザーを公開し、カムバックへの期待を高めた。

BOYNEXTDOORは10月17日午後10時、HYBE LABELSの公式YouTubeチャンネルで 5thミニアルバム『The Action』のタイトル曲『Hollywood Action』のミュージックビデオティーザーを公開した。

この映像では、仮想の映画撮影現場を背景に、メンバーたちが大通りで自由に踊りながら登場。冒頭には、メンバーの名前を字幕で紹介し、映画のような演出が施されている。洗練された雰囲気と、メンバーたちの自由で魅力的な姿が対照的に映し出されており、視覚的にインパクトを与えている。

『Hollywood Action』のミュージックビデオは、アメリカのシカゴで撮影された。BOYNEXTDOORはデビューシングル『WHO!』のトリプルタイトル曲『But I Like You』『One and Only』『Serenade』のミュージックビデオ以来、久々にアメリカでの撮影を行った。

シカゴは、彼らの新たなプロモーション活動とも関連しており、メンバーたちは映画制作チーム「TEAM THE ACTION」の一員として、シカゴフィルムフェスティバルへの出品を目指して活動しているという設定で広報活動を展開している。ミュージックビデオは、シカゴでの「TEAM THE ACTION」のストーリーとリンクしており、視覚的にも引き込まれる内容となっている。

『Hollywood Action』のメロディーは非常に印象的で、スウィングリズムと軽快なブラス音が絶妙に調和。歌詞「Everybody Hollywood action」が繰り返される中毒性の高いフックが特徴的だ。また、華麗な振り付けも公開され、フルパフォーマンスに対する期待を一層高めている。

BOYNEXTDOORは10月20日午後6時に5枚目のミニアルバム『The Action』を発売し、同日午後8時にはソウル江西区（カンソグ）のKBSアリーナでカムバックショーケースを開催。そこで新曲のパフォーマンスを初披露する予定だ。

タイトル曲『Hollywood Action』は、ハリウッドスターのような自信を感じさせる歌詞と、力強く堂々とした魅力を持った楽曲だ。デビューから継続的に曲作りに参加してきたミョン・ジェヒョン、テサン、ウナクに加え、イハンもクレジットに名を連ね、チームとしての作業能力がさらに向上したことが伺える。

また、BOYNEXTDOORへの関心はますます高まっており、公式YouTubeチャンネルは10月15日にチャンネル登録者数200万人を達成。デビューから短期間で累計再生回数10億回を突破するなど、大きな人気を集めている。

