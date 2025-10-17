 Stray Kids・ENHYPEN・IVEら“豪華17組”出演！授賞式「2025 MAMA」第1次ラインナップ公開 | RBB TODAY
Stray Kids・ENHYPEN・IVEら“豪華17組”出演！授賞式「2025 MAMA」第1次ラインナップ公開

K-POP授賞式「2025 MAMA AWARDS」の第1次ラインナップが発表された。

今回発表された第1次パフォーミングアーティストには、「Chapter 1」にALPHA DRIVE ONE、BABYMONSTER、BOYNEXTDOOR、BUMSUP、ENHYPEN、Hearts2Hearts、IVE、MEOVV、SUPER JUNIOR、TWSが名を連ね、「Chapter 2」にはALLDAY PROJECT、CORTIS、izna、KickFlip、RIIZE、Stray Kids、ZEROBASEONEがラインナップに加わった。

Chapter 1ラインナップ
（画像＝CJ ENM）Chapter 1ラインナップ
Chapter 2ラインナップ
（画像＝CJ ENM）Chapter 2ラインナップ

また、本日より「2025 MAMA AWARDS」日本公式サイトがオープンし、追加情報は同サイトで順次公開される予定だ。

「2025 MAMA AWARDS」は、11月28日・29日に香港で開催され、CS放送のMnet JapanおよびMnet Smart+にてリアルタイム日本語字幕付きで放送予定。放送時間などの詳細情報も、日本公式サイトにて順次公開される。

《スポーツソウル日本版》

