Hearts2Hearts、新曲『FOCUS』のMVティーザー公開！“制服姿”で魅せるクールな青春ムード | RBB TODAY

Hearts2Heartsの新曲『FOCUS』のミュージックビデオティーザーが公開され、注目を集めている。

本日（17日）、ユーチューブのSMTOWNチャンネルなどを通じて公開されたHearts2Hearts初のミニアルバムのタイトル曲『FOCUS』のミュージックビデオティーザーは、中毒性の高いメロディと洗練された映像美が融合し、カムバックへの期待をさらに高めている。

タイトル曲『FOCUS』は、ヴィンテージなピアノリフが際立つハウスジャンルをベースにした楽曲で、全神経が相手に集中している状態を感覚的に描いた歌詞が印象的だ。Hearts2Heartsのクールでシックな魅力を存分に感じられるナンバーとなっている。

また、『FOCUS』のミュージックビデオは学校を舞台に、Hearts2Heartsのメンバーたちが互いに惹かれ合いながらも、複雑で繊細な感情を抱く姿を描いており、好評を得ることが期待されている。

なお、Hearts2Heartsの1stミニアルバム『FOCUS』は、タイトル曲『FOCUS』をはじめとする多彩なジャンルの全6曲で構成されており、10月20日18時にリリースされる予定だ。

◇Hearts2Hearts プロフィール

SMエンターテインメントからaespa以来、約5年ぶりにデビューしたガールズグループ。ジウ（リーダー）、カルメン、ユハ、ステラ、ジュウン、エイナ、イアン、イェオンの8人で構成された。グループ名には、様々な感情や心からのメッセージが込められた音楽を通じて、ファンと心をつなぎ、より大きな「私たち」として一緒に進んでいくという意味が込められた。メンバーの平均身長は166.6cm。2025年2月24日に1stシングル『The Chase』でデビュー。

