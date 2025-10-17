LE SSERAFIM、新曲『SPAGHETTI』の一部を公開！“スパゲッティのような中毒性”を予告 | RBB TODAY

LE SSERAFIMが新曲の一部を公開し、グローバルファンの注目を集めた。

10月17日午前0時、HYBE LABELSのユーチューブチャンネルおよびSOURCE MUSICの公式SNSを通じて、1stシングル『SPAGHETTI』のトラックサンプラー「SAMPLER PLATTER」2種を公開した。

2本の映像はいずれも、5人のメンバーを3Dキャラクターで表現し、現実では起こり得ない不思議な世界を描いてファンの好奇心を刺激した。個性的な映像と軽快なリズムが融合し、彼女たちならではの音楽を予感させた。

最初のトラックはオルタナティブファンクポップジャンルの楽曲で、洗練された中毒性のあるビートが耳を虜にする。映像はドラム式洗濯機の中でスパゲティが回転するシーンから始まり、その後、ピンクのロングスカートやグリーンのワンピースなど個性あふれる服装のキャラクターが登場する。これは、10月15日に公開されたビジュアルコンセプト「WEIRD GARLIC」のスタイリングと連動しており、見る楽しさを倍増させた。クライマックスではメロディの高まりとともに洗濯機が爆発し、ソースが四方に飛び散る演出が加わる。

2番目のトラックは、リズミカルなビートが際立つディスコポップスタイルの楽曲だ。今回もルセラフィムをモチーフにしたキャラクターが登場し、オレンジに染めた髪とスモーキーなメイクが、10月13日に公開されたコンセプト「CHEEKY NEON PEPPER」を連想させる。彼女たちが通り過ぎるたびに空間が無重力状態になり、スパゲティソースのボトルが弾けたり、キッチンツールが宙を舞ったりと、奇抜でユーモラスな世界観を描いている。

LE SSERAFIMの新シングル『SPAGHETTI』には、スパゲッティのように抜け出せない魅力的な2曲が収録されている。なお『SPAGHETTI』は、10月24日午後1時にリリース予定だ。

さらに、メンバーはリリース日の午後10時にMnetのユーチューチャンネルM2で配信される特別番組「Spaghetti, Wrapping the Earth」に出演する。これはLE SSERAFIMのカムバックを記念して制作された特別番組で、「世界スパゲッティの日」の制定を願って作られたというユニークな企画意図が話題を呼んでいる。

番組には、芸人オム・ジユンのサブキャラクターとして人気のイケメン料理人“オム・ジフンナム”と料理番組「白と黒のスプーン ～料理階級戦争～」の優勝者であり、現在“ナポリ・マフィア”として活躍中のシェフ、クォン・ソンジュンも出演する。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。

