ITZY、新AL『TUNNEL VISION』リリース決定！多彩なプロモーションでカムバックを盛り上げる | RBB TODAY

ガールズグループITZYが、11月10日に新ミニアルバム『TUNNEL VISION』でカムバックする。

ITZYは10月17日午前0時、グループ公式SNSを通じて新アルバムのトレーラー映像、トラックリスト、プロモーションスケジューラーを相次いで公開し、注目を集めた。これによるとITZYは、11月10日午後6時に新ミニアルバム『TUNNEL VISION』をリリースする。

最初に公開されたトレーラー映像は、洗練された映像美が際立ち、視線を奪った。ITZYは目標に集中した姿で“没入”という感覚を直観的に表現した。抑制されたBGMの中で展開される華やかな映像演出と5人の魅惑的なビジュアルが相まって、新作に込められたメッセージへの期待感を高めた。

新ミニアルバム『TUNNEL VISION』には、タイトル曲『TUNNEL VISION』をはじめ、『Focus』『DYT』『Flicker』『Nocturne』『8-BIT HEART』の全6曲が収録される。制作陣には、米プロデューサーのデム・ジョインツやK-POPを代表するプロデューサーKENZIEをはじめ、ロニー・スベンソン、BB ELLIOTなど韓国国内外の著名作家陣が参加した。さらにメンバー全員が『Focus』の作詞に参加し、音楽的な成長を示す。

また、ITZYはカムバックに向けて多彩なプロモーションを展開する。公開されたスケジュールによると、10月20日・22日・24日にコンセプトフォトを順次公開し、27日にミックストラック、29日にリリックスポットライト、31日にアルバムスポイラーを公開。11月3日と5日にはMVティーザー、7日にはMVフォトが公開される。

リリース当日の11月10日午後5時にはカウントダウンライブを実施し、ファンとともに新アルバムのリリースを祝う。さらにリミックス音源の配信も予定されており、多彩なコンテンツで「MIDZY」（ファンダム名）の熱を高める予定だ。

なお、ITZYの新ミニアルバム『TUNNEL VISION』は、11月10日午後6時より各種音楽配信サイトでリリースされる。

