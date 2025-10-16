「それでも僕たちを見に来ないの？」ALPHA DRIVE ONE、初の自主コンテンツ予告編だけでも熱い注目 | RBB TODAY

オーディション番組『BOYS II PLANET』から誕生した新人グループALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）が、デビュー前に初の自主コンテンツを公開する。

ALPHA DRIVE ONEは10月15日、公式YouTubeチャンネルを通じて初の自主コンテンツ『ONE DREAM FOREVER』の予告映像をサプライズ公開し、世界中のファンの熱い注目を集めている。

『ONE DREAM FOREVER』は、「一つの夢に向かって疾走するワンチーム」というALPHA DRIVE ONEのアイデンティティを込めた初のYouTube自主コンテンツシリーズで、本日（10月16日）21時に初公開される予定だ。

公開された予告編には、メンバーたちの明るい掛け合いや茶目っ気あふれる雰囲気が映し出され、期待感をさらに高めている。

一つのチームとして結束したメンバーの意外な魅力やチームワーク、思わずファンになってしまうようなケミストリーやバラエティセンスも垣間見ることができると期待されており、本編への関心が高まっている。

（画像提供＝WAKEONE）『ONE DREAM FOREVER』

予告映像のラストには「それでも僕たちを見に来ないの？」というテロップが添えられ、ALPHA DRIVE ONEへの好奇心と“沼落ち”を誘った。

10月12日にはグループ初の公式プロフィール画像が公開され、彼らの本格的なデビュー活動に世界中の注目が集まっている。

ALPHA DRIVE ONEは、誕生からわずか1週間で公式インスタグラムのフォロワーが100万人を突破。投稿されるたびに爆発的な再生回数を記録し、デビュー前から“記録製造機”として注目を浴びている。今回の初自主コンテンツ『ONE DREAM FOREVER』も、ティザー公開だけで話題を呼んでいる状況だ。

なお、グループ名「ALPHA DRIVE ONE」は、ALPHA（最高を目指す目標）、DRIVE（情熱と推進力）、ONE（一つのチーム）を意味しており、ステージ上で“K-POPカタルシス”を届けるという強い抱負が込められている。

（記事提供＝OSEN）

