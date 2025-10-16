日本で胸を触られる被害　DJ SODA、着衣の“ド迫力ボディ”で視線を強奪…キュートな一面も【PHOTO】 | RBB TODAY

DJ SODAがキュートなダンスを披露した。

10月16日、DJ SODAは自身のインスタグラムに「Shanghai is too sweet today（今日は上海がとてもスウィート）」というコメントとともに、ダンス動画を公開した。

彼女は黄色の衣装を身にまとい、グラマラスなスタイルを誇りながら、可愛らしいダンスを続けた。

DJ SODAは最近、ブリーチによって髪が傷み、一部を剃るという大胆な行動を取ったことでも話題になった。

彼女は「美容室で髪を台無しにされた。皆さん、写真を見てとても驚かれたでしょう。3年ぶりに“金髪SODA”に変身しようとツアーを終えて韓国に戻り、いつも通っているサロンでブリーチをしたが、放置時間が長すぎて失敗してしまい、根元から全体的に髪が溶けてしまった。結局、後頭部と両側の髪を全部剃ることになった。私はもともと髪が太くて量も多く、この3年間ブリーチを休んでしっかりケアしてきた健康な髪だったが、こんなことになったのは初めて」とショックな心境を吐露した。

なお、DJ SODAは2023年8月、大阪・SENNAN LONG PARKでの音楽イベント「MUSIC CIRCUS'23」出演時に観客から胸を触られる被害に遭い、大騒動となった。主催会社は男女3人を刑事告発したが、SODAは謝罪を受け入れて和解。大阪地検は同年12月、3人を起訴猶予処分とした。

DJ SODAは様々なトラブルを乗り越え、国内外で精力的に音楽活動を続けている。

◇DJ SODA プロフィール

1988年4月7日生まれ。本名ファン・ソヒ。“SODA”の由来は本名の前2文字をとったあだ名「ファンソ（黄牛）」が由来で、飲み物のソーダではなく「（私は）牛（ソ）だ」という意味。2013年からDJとしての活動を始め、今では韓国はもちろん香港、台湾、シンガポールなどのアジア各国で人気を集めている。日本でも知名度を上げており、SNS上では「石原さとみ似の美人DJ」とされるほどビジュアルに対する評価も高い。

