RIIZE・ソヒ、恋愛リアリティ『乗り換え恋愛4』OSTに参加！爽やかボイスで“初恋のときめき”を歌う | RBB TODAY

RIIZEのソヒが、初のOST歌唱に挑戦する。

恋愛リアリティ番組『乗り換え恋愛4』（TVING）の制作陣は、10月15日午後6時に各種音楽配信サイトを通じて、ソヒが歌うOST『Love on the canvas』をリリースすると発表した。

『Love on the canvas』は、初々しい初恋のときめきを一枚の絵のように描いた楽曲である。不器用でぎこちなかったが、だからこそ特別だった青春の恋をソヒの爽やかな歌声で表現し「君と僕のすべての瞬間が絵になる」というメッセージを届ける。

（写真提供＝OSEN）ソヒ

2023年にデビューしたRIIZEのメンバーであるソヒは、優れた歌唱力とトレンディな声色を兼ね備え、第5世代を代表するボーカリストとしてグローバルな人気を誇る。これまでSHINee・ミンホのソロ曲『FIREWORKS』へのフィーチャリングや、優里の『ドライフラワー』、テヨンの『To.X』、DAY6の『Dream Bus』など数々のカバーで注目を集めてきたソヒが歌う初めてのOSTは、視聴者にはさらなる没入感を与え、音楽ファンへの特別なプレゼントになると期待されている。

（写真提供＝TVING）

毎シーズン、予測不能な展開で“『乗り換え恋愛』ブーム”を巻き起こしてきた同シリーズは、今シーズンさらにリアルで濃密な物語を予告している。

なお、ソヒが歌う『乗り換え恋愛4』の第2弾OST『Love on the canvas』は、15日午後6時から各種音楽配信サイトでリリースされる。

（記事提供＝OSEN）

