BTSが創出したメディア価値はなんと“約60億円”　ファッション界でも輝いた異次元の影響力 | RBB TODAY

BTSが今秋のファッションウィークで生み出したメディア価値が、およそ60億円と算出された。

BTSは9～10月にかけて開かれた「2026 SS（Spring・Summer）」コレクションシーズンで、ニューヨーク、ミラノ、パリなど主要都市のファッションウィークに出席。RM、JIN、JIMIN、V、JUNG KOOKは、それぞれアンバサダーを務めるブランドのショーに招かれ、世界のファッション関係者やメディアの視線を一身に集めた。

インフルエンサーマーケティングプラットフォーム「Lefty」が発表した最新レポートによると、BTSは今回の2026 SSウィメンズ・ファッションウィーク期間中、3926万ドル（約60億円）に相当するメディア価値（EMV＝Earned Media Value）を創出したという。

この数値はSNS投稿のリーチやエンゲージメント、ブランド露出効果などを総合的に分析して広告費に換算したもので、ファッション業界では個人の影響力を示す重要な指標とされている。

レポートによると、「ミラノ・ファッションウィーク」でJINが2位、RMが6位としてトップ・インフルエンサーにランクイン。続いて「パリ・ファッションウィーク」でVが3位、JIMINが10位に名を連ねた。さらに、JUNG KOOKはブランドのショーに出席しただけで744万ドル（約11億円）規模のメディア価値を創出し、アンバサダーを務めるブランド全体の30％を占める結果となった。

また、グローバルPR分析プラットフォーム「Onclusive」の調査によると、JINとRMはミラノ・ファッションウィーク期間中、SNS上で最も多く言及された人物のトップ2を独占。特にJINは全体言及量の37.5％を占め、話題性で圧倒的な存在感を見せた。JIMINもパリ・ファッションウィークで17.06％の言及比率を記録し、2位にランクインした。

（写真提供＝各ブランド）左上から時計回り。JIN、V、JUNG KOOK、J-HOPE、JIMIN、RM

なお、J-HOPEは今年1月、アンバサダーを務める高級ブランドの「2025 AW（Autumn・Winter）」メンズコレクションショーに出席し、当時668万ドル（約10億円）のメディア価値を創出したことでトップ・インフルエンサー1位に輝いた。彼の投稿は、そのブランド全体のメディア価値の24％を占めたという。

このようにBTSは、音楽を超えてファッション界やカルチャー全体でも強大な影響力を発揮しており、世界のラグジュアリーブランドが最も注目する“トレンドの中心”としての地位を改めて確立したと言える。

そんなBTSは現在、2026年春のカムバックを目標に新アルバムを制作中。併せて大規模なワールドツアーも予定しており、“21世紀のポップアイコン”として完全体での復帰に期待が高まっている。

