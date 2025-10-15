2PM・ジュノ、演技に歌まで止まらぬ才能！主演ドラマ『テプン商事』のOST歌唱に参加 | RBB TODAY

2PMのメンバーで俳優としても活躍するジュノが、主演を務めるドラマ『テプン商事』のOSTに参加する。

ドラマ『テプン商事』の制作陣は10月15日、「19日18時に各音楽配信サイトを通じてOST Part.2、イ・ジュノの『Did You See The Rainbow？』をリリースする」と明らかにした。

『Did You See The Rainbow？』は、“自分の中の自分を信じ、立ちはだかる試練を乗り越えよう”というメッセージを込めたソフトポップロックジャンルの楽曲。「まだ不器用な僕たちが書き綴ってきたこの物語は終わりじゃない」という歌詞のように、困難の中でも自分を信じて諦めなければ、きっと明るい光と美しい瞬間に出会えるという希望を歌っている。ジュノ特有の甘く柔らかくも、深い響きをもつボーカルが曲の感動をいっそう引き立てる。

（画像＝CJ ENM）

2PM出身で、歌と演技の両面で多彩な魅力を見せてきたジュノは、女優キム・ミナに続きOSTに参加。ドラマの没入感をさらに高めると同時に、音楽ファンにとっても特別な贈り物となりそうだ。

ドラマ『テプン商事』は1997年のIMF危機期を背景に、社員も資金も売るものもない貿易会社の社長になってしまった新米サラリーマン、カン・テプン（演者：ジュノ）の奮闘と成長を描く物語。

なお、『テプン商事』は毎週土・日曜の21時10分より韓国で放送されており、日本ではNetflixで配信中。また、ジュノが歌うOST Part.2『Did You See The Rainbow？』は第4話の放送を前に、10月19日18時にリリースされる予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ジュノ プロフィール

1990年1月25日生まれ、本名イ・ジュノ。2008年9月にボーイズグループ「2PM」のメンバーとしてデビューした。2013年の映画『監視者たち』から俳優業に進出。ドラマ『記憶～愛する人へ～』『キム課長とソ理事～Bravo! Your life～』『ただ愛する仲』などに出演。除隊後のドラマ復帰作となった2021年『赤い袖先』で朝鮮王朝の王を熱演し、「2021 MBC演技大賞」でミニシリーズ部門男子最優秀演技賞とベストカップル賞の2冠に。2023年のドラマ『キング・ザ・ランド』のヒットで、俳優としての地位を不動のものとした。

