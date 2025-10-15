IVE・リズ、日本でも人気上昇中の韓国アニメ『キャッチ！ティニピン』新シーズンと“夢のコラボ”！ | RBB TODAY

IVEのリズが、アニメ『キャッチ！ティニピン』と出会った。

グローバルIPコンテンツ企業のSAMGエンターテインメントは、「代表IP『キャッチ！ティニピン』の第6シーズン『プリンセスキャッチ！ティニピン』（原題）の放送を控え、10月13日にリズが参加したミュージックビデオを公開した」と明らかにした。

公開された映像の中でリズは、9月30日に各音楽配信サイトでリリースされたアニメ『プリンセスキャッチ！ティニピン』のOST「プリンセスキャッチ！ティニピン主題歌」を歌唱している。

（画像＝SAMGエンターテインメント）

華やかなビジュアルが目を引くなか、リズは澄んだ明るい歌声で、主人公ローミーとティニピンたちの冒険を生き生きと描き出し、ハチュピンのぬいぐるみを使った演出でさらに愛らしさを放っている。

SAMGエンターテインメントの関係者は、「リズの明るく健康的なイメージと力強いボーカルが『プリンセスキャッチ！ティニピン』の世界観によくマッチしていると判断した」とし、「ミュージックビデオには、リズ特有の明るい魅力とアニメーションの幻想的なビジュアルが調和している」と説明した。

2021年にIVEのメンバーとしてデビューしたリズは、清らかで爽やかな歌声で早くから注目を集め、“音色の妖精”という愛称を獲得。各種番組やコンテンツへの出演を通じて、ボーカリストとしての存在感を確立してきた。また、ファッションやビューティーブランドのモデルとしても次々と起用され、活動の幅を広げている。

（画像＝SAMGエンターテインメント）リズ

IVEは10月31日から11月2日まで、ソウル・KSPO DOMEで2度目のワールドツアー「SHOW WHAT I AM」のソウル公演を開催予定で、リズは多彩な魅力と確かな歌唱力でファンを魅了する見込みだ。

なお、リズが歌唱に参加したアニメ『プリンセスキャッチ！ティニピン』のミュージックビデオは、YouTube「ティニピンTV」チャンネルおよび公式SNSを通じて公開されている。

（記事提供＝OSEN）

◇リズ プロフィール

2004年11月21日生まれ。2021年12月1日、6人組ガールズグループIVEのメンバーとしてデビューした。デビュー曲『ELEVEN』をはじめ、『LOVE DIVE』『After LIKE』が3連続ヒットを記録し、一気に人気ガールズグループの仲間入りを果たした。グループではユジンと共にメインボーカルを務める。メンバーによると、恥ずかしがり屋だが、親しくなると気さくでおもしろい一面があるとのこと。

■【写真】リズ、バスローブ姿にドキッ

■【写真】「痩せた？」リズの“ミニスカ”SHOT

■【写真】あれ？髪が薄い…リズに"前髪ピンチ説"!?