『ボイプラ2』出演メンバー所属のVERIVERY、2年半ぶりの完全体ファンミーティング開催へ！日本公演も決定 | RBB TODAY

ボーイズグループVERIVERYが、約2年6か月ぶりに完全体でファンと再会する。

VERIVERYは11月8日にソウル・共感（コンガム）センターで『2025 VERIVERY FANMEETING 'Hello VERI Long Time'』を開催し、ファンと特別な時間を過ごす。

今回のファンミーティングは、2023年のファンコンサート『DREAM SHOP』以来、約2年6か月ぶりに完全体で開催されるイベントで、長い間待ち続けたファンに温かい挨拶を届ける予定だ。

チケットはYES24を通じて販売され、ファンクラブ先行販売は10月22日午後8時から、一般販売は10月24日午後7時から開始される。

（画像＝JELLYFISHエンターテインメント）

公開されたポスターでは、デニムジャケットをまとったVERIVERYのメンバーたちが、爽やかでナチュラルな魅力を放ちつつ、一層成熟したビジュアルを披露した。自然な笑顔と優しい雰囲気が、今回のファンミーティングの“ときめき”あふれるムードを予感させる。

また最近、Mnetのオーディション番組『BOYS II PLANET』に出演し注目を集めたドンホン、ケヒョン、カンミンをはじめ、ヨンホ、ヨンスンらメンバーの一層成長した姿が見られるとあり、ファンの期待が高まっている。これまで韓国国内外で積極的にファンと交流を続けてきたVERIVERYは、今回のステージで完全体としての存在感を再び証明するだろう。

VERIVERYは、昨年開催した『GO ON』ツアーを成功裏に終え、韓国内はもちろん海外公演でも実力を磨いてきた。最近では『BOYS II PLANET』での活躍に加え、ウェブドラマ出演など多方面で活動の幅を広げ、それぞれが新たな魅力を発揮している。

なお、VERIVERYのファンミーティング「2025 VERIVERY FANMEETING 'Hello VERI Long Time'」は、ソウル公演に続き日本開催も決定した。日本公演は11月24日に東京のJ:COMホール八王子で開催予定だ。

記事提供＝OSEN

