TWS、新AL『play hard』が発売1日で“ハーフミリオンセラー”突破！自己最高記録を更新 | RBB TODAY

TWSの新アルバムが、発売からわずか1日で“ハーフミリオンセラー”を達成した。

10月14日、アルバム販売集計サイト「HANTEOチャート」によると、TWSの4thミニアルバム『play hard』は発売初日（13日）に51万7941枚を売り上げ、日間アルバムチャートの上位にランクインした。

これはグループ史上最多の初日販売枚数であり、これによりTWSは、これまでに発表した5枚すべてのアルバムで累計販売50万枚を突破するという記録を打ち立てた。

音源も急速に上昇している。タイトル曲『OVERDRIVE』は公開直後、Bugsリアルタイムチャートで2位を記録し、Melon「HOT100」（発売30日基準）では『OVERDRIVE』をはじめ、『Head Shoulders Knees Toes』『HOT BLUE SHOES』『Caffeine Rush』『overthinking』『Here For You』など、収録曲すべてが上位にランクインした。

（写真提供＝PLEDISエンターテインメント）TWS

さらに『OVERDRIVE』は、日本のLINE MUSICリアルタイム「ソングTop100」（14日午前2時基準）で10位に入り、日本の人気楽曲の中でも存在感を見せた。

『OVERDRIVE』のミュージックビデオへの反応も熱い。中毒性の高い清涼感あふれるビートに、6人のメンバーそれぞれの愛らしい魅力が加わり、観る者の心をときめかせている。 コメント欄には「清涼コンセプトの中でも新しいスタイルを見つけ続けるK-POPの宝石のようなアイドル」「MVを見て胸が高鳴った」「衝撃的に可愛いMV」「清涼感を失わずにトレンドを取り入れた賢いタイトル曲」など称賛の声が相次ぎ、TWSが磨き上げてきた音楽に対する信頼を改めて証明した。

『OVERDRIVE』は、恋に落ちたTWSの爆発するような感情と熱い情熱を描いた楽曲だ。 6人のメンバーは、まだ不慣れな“恋”という感情に戸惑いながらも、その楽しさに強く惹かれていく様子を生き生きと表現。特に、コミカルな表情で肩を揺らすポイントダンスが公開されると、ファンから熱狂的な反応が寄せられた。

TWSは10月16日のMnet『M COUNTDOWN』を皮切りに、音楽番組での活動をスタートする。さらに各種ラジオ番組にも出演し、確かなライブ実力を披露する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

