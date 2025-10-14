現役プロ野球選手と結ばれた25歳人気チア、“婚前出産”を報告！キム・イソの発表に祝福続々 | RBB TODAY

韓国プロ野球のKIAタイガースに所属する捕手ハン・ジュンス（26）との結婚を発表したチアガール、キム・イソ（25）が“婚前出産”を発表した。

キム・イソは10月13日、自身のインスタグラムを通じて「予定された結婚式の準備を進めているなか、私たちにとってこの世で最も大切な命が授かりました。結婚の報告を先に伝えたかったのですが、さまざまな事情を考慮しているうちに時期が延び、出産の知らせも一緒にお伝えすることになりました」と投稿。結婚相手のハン・ジュンスとの間に授かった第一子となる娘の出産を発表した。

また、「これからは夫婦として、そしてひとりの命の母と父として、健康でまっすぐな子に育てられるよう頑張ります」とし、「私の小さなホットドッグ、ハン・アリン！愛してる！」と娘への愛情を表現していた。

（写真＝キム・イソInstagram）

これに先立ち、新郎ハン・ジュンスは先月に自身のSNSでキム・イソとの結婚を発表。「野球場の外でも、私のすべてをしっかり受け止め、常に応援し支えてくれた人がいる。マウンドの投手に頼れる捕手が必要なように、私にはどんな逆境や困難の中でも揺るがずに守ってくれた心強いパートナーがいる。これからその大切な人と一生のチームを築こうと思う」と伝えた。

そして、「野球選手として常に頼れる捕手になろうと努力してきたように、これからは一人の夫として、そして一家の大黒柱として、彼女の人生を一番近くで守る頼もしい存在になりたい」と抱負を語っていた。

当時公開されたウェディングフォトを通じて、ハン・ジュンスの結婚相手がLGツインズの元チアガール、キム・イソであることが伝えられた。そこに今回、キム・イソ本人による出産報告もなされたことで、2人を祝福するメッセージが続々と寄せられている。

（写真提供＝OSEN）キム・イソ（左）、ハン・ジュンス

キム・イソは2016年よりチアとしての活動を始め、韓国プロ野球をはじめ男子プロサッカーKリーグや男子プロバスケKBL、女子プロバスケWKBL、プロバレーVリーグなど数多くのスポーツチームでチアを務めた。ただ、今季開幕前にLGツインズのチアガールのリストから外れ、SNSを通じてチア引退を示唆したことで話題を呼んでいた。

◇キム・イソ プロフィール

2000年9月9日生まれ。アメリカ出身。身長175cm。アメリカには5歳まで在住し、2016年からチアガールとしての活動を始めた。韓国プロ野球のLGツインズ、プロサッカーKリーグの忠南牙山FC、男子プロバスケKBLの正官庄レッドブースターズ、女子プロバスケの新韓銀行エスバーズ、男子プロバレーのサムスン火災ブルーファングスなどでチアを務めた。2025年9月、KIAタイガースのハン・ジュンスとの結婚を発表。10月13日、第一子となる娘の出産を発表した。

