誰!? と二度見するレベル…LE SSERAFIM・ユンジン、“別人級”のイメチェンSHOTが話題【PHOTO】 | RBB TODAY

LE SSERAFIMのユンジンが“別人級”のビジュアルを披露し、注目を集めている。

ユンジンは10月13日、自身のインスタグラムを更新し、「baby on board!」というコメントとともに数枚の写真を投稿した。

公開された写真では、黄色のタイトなTシャツにレオパード柄のショートパンツを合わせ、上からファーコートを羽織ったユンジンの姿が収められている。レトロで挑発的な雰囲気を放ちながら、眉をブリーチし、オン眉のヘアスタイルにイメチェンしたビジュアルが視線を奪った。

この投稿を見たファンからは「え、誰!?」「何してもキレイ」「どうしよう」「いい女すぎる」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ユンジンInstagram）

なお、ユンジンが所属するLE SSERAFIMは、10月24日に新シングル『SPAGHETTI』をリリースする予定だ。

◇ホ・ユンジン プロフィール

2001年10月8日生まれ。韓国で生まれたが生後8カ月でアメリカに渡り、国籍もアメリカ。2017年にHYBE傘下レーベルPLEDISエンターテインメントのニューヨークオーディションに合格し、2018年から韓国で練習生に。その間に出演したオーディション番組『PRODUCE 48』では最終26位だった。2022年5月にLE SSERAFIMのメンバーとしてデビュー。ダンスと歌の実力はもちろん、作詞・作曲にも長けており、デビュー100日記念でソロ曲『Raise y_our glass』を公開したことも。

