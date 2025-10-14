LE SSERAFIM、お揃いユニフォーム姿で“スパゲッティ配達員”に変身！新曲『SPAGHETTI』コンセプト公開 | RBB TODAY

LE SSERAFIMが、映画のような新しいコンセプトを公開した。

LE SSERAFIMは10月14日午前0時、1stシングル『SPAGHETTI』の第2弾コンセプト「KNOCKING BASIL」バージョンの写真と映像を公開した。第1弾コンセプトの強烈でスパイシーな雰囲気とは異なり、清純で落ち着いた感性が印象的だ。

映像の中でLE SSERAFIMは、“SPAGHETTI”のロゴが入った赤いユニフォームを着用し、デリバリースタッフに扮して登場。メンバーたちはソウル市内のマンションや、漢江にかかる銅雀（トンジャク）大橋を巡りながら料理を配達する。これは9日に公開されたティザー映像「EAT IT UP!」で宮脇咲良が見せた姿とつながっており、映像の最後に鳴り響くインターホンの音が“スパゲッティを早く受け取りたい”というワクワク感を演出している。

(写真提供=SOURCE MUSIC）

写真は、フィルムカメラのビンテージ感あふれる色味を活用して感性を引き立てている。チェウォンは爽やかな風を感じながら配達に向かい、風に揺れる髪とおぼろげな眼差しで清楚な雰囲気を漂わせる。宮脇咲良は、グループのロゴと「EAT IT UP」の文字が印字されたボックスの間でメニュー表をくわえ、ユンジンは配達先の前で、今にもドアをノックしそうな姿を見せている。

(写真提供=SOURCE MUSIC）上からチェウォン、宮脇咲良

(写真提供=SOURCE MUSIC）左からウンチェ、ユンジン、カズハ

カズハのショットはドアスコープを覗くような構図で新鮮な印象を与え、ウンチェは橋の下でスパゲッティの箱を持ち、はっきりとした目鼻立ちで存在感を放っている。

なお、LE SSERAFIMの1stシングル『SPAGHETTI』は10月24日午後1時にリリースされる。リリースに先立ち、15日「WEIRD GARLIC」、16日「COMPACT BITES」、17日「SAMPLER PLATTER」、20日「THE KICK」、21日「HIGHLIGHT PLATTER」など、多彩なコンテンツを順次公開し、カムバックへの期待を高めていく予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。

■【写真】メイド風？ウンチェ、キュートなミニスカ姿

■【写真】カズハ、Tシャツをめくり上げ…「美腹筋」

■【写真】宮脇咲良、突然のスイムウェア姿