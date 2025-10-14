ITZY、ファンミーティング3日間完走！18曲を超える圧巻のパフォーマンスで魅了！ | RBB TODAY

5人組グローバルガールズグループ『ITZY』（読み方：イッチ）初の大型ファンミーティングITZY The 4th Fan Meeting ITZY MIDZY, LET’S FLY! "ON AIR" が、東京・国立代々木第一体育館で10月11日（土）、12日（日）13日（月・祝）の3日間に渡り開催された。

日本では初の大型ファンミーティングで、高いスキルのパフォーマンスはもちろん、ステージの完璧なパフォーマンスとは対照的に、愛らしい素の一面が見えるトークコーナーなどファンとの交流を楽しんだ。

約1年半ぶりの日本単独公演のため、待ちわびたファンの熱気で会場は熱を帯びていた。

(写真=田中聖太郎)

観客が息をのんで見つめる中、オープニングはITZYの代表曲である「ICY」からスタート。チェックの衣装に身を包んだメンバーが姿を現すと大歓声が起きた。立て続けに人気曲「SNEAKERS」を披露し、ファンの掛け声も加わり、会場のボルテージは早くも最高潮。

このファンミは”放送局”をコンセプトに、「ON AIR」のランプが点灯すると、MIDZY（ファンの名称）の望むすべてを見せるという意味が込められている。メンバーはカメラ監督やスタイリストなどを扮して”放送”は進行していく。

(写真=田中聖太郎)



完璧なパフォーマンスからは一転、トークコーナーは和やかな雰囲気で進行。通称”魔の7年”と言われるタームを乗り越えて再契約を締結したITZYだからこそのメンバー同士の固い絆も垣間見えた。

10月8日にリリースしたばかりのJAPAN 2nd Album『Collector』からリードトラック「ROCK & ROLL」を披露。イントロで大歓声が起こり、メンバーの名前を呼ぶ掛け声の大合唱が起こる。自分のやり方で突き進んでいく様をロックンロール精神で表現した曲で、力強いパフォーマンスを披露。ダンサーも登場し、迫力ある圧巻のステージを繰り広げた。日本オリジナルの「RINGO」を情熱的に歌い、一気に畳みかける。

(写真=田中聖太郎)



その後5人それぞれの魅力が詰まったソロステージを披露。

続いて、公式SNSで事前に受け付けたMIDZYから受け付けた願いごとをかなえるコーナーが行われ、笑いが絶えない和やかな心温まる時間をすごした。

再びライブパートでは、ITZY5人の絆を表現した「Girls Wil Be Girls」では、息のそろったシンクロしたダンスを披露し、「In the morning」を披露し本編終了。その後のアンコールでは「Psychic Lover」でアリーナ客席に降り、端から端まで走りながらファンサービスを行いながらパフォーマンスを行った。

(写真=田中聖太郎)

最後の挨拶では「今日みたいな日が増えると思ったらもっとワクワクして幸せになりそうです」(YEJI)、「久しぶりのMIDZYがたくさんいる場所で応援と愛を感じて幸せでした！」(LIA)、「再契約をしたのでこれからもっとかっこいい姿をお見せします」(RYUJIN)、「いつも遠くから応援してくれるMIDZY本当にありがとうございます！」(CHAERYEONG)、「これからもお互いを愛して支えていきましょう！」(YUNA)と、海を越えていつも応援して力を与えてくれるMIDZYへの感謝の想いを伝え5人はステージを降りた。

アンコールを含め2時間半を超え、披露したのは全18曲という大ボリュームのファンミーティングで、参加した人の誰もが勇気づけられ、自信がわいてくるような圧巻のパフォーマンスで魅了。10月8日にリリースしたJAPAN 2nd Album『Collector』はオリコンデイリー1位(10/9付)を獲得しており、これからも更なる飛躍を約束した。

(写真=田中聖太郎)

■【写真】もはや実写版ナミ！ユナの非現実的スタイル

■【写真】イェジ、10万円超えTシャツ着て日本の焼肉屋に

■【写真】リア、清楚な水着でビーチを満喫！