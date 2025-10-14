ここまで大胆に…IVE・ウォニョン、美背中に華奢な肩まで思い切って公開！成熟した姿に注目【PHOTO】 | RBB TODAY

ガールズグループIVEのメンバー、ウォニョンが圧倒的な美しさを見せた。

10月13日、ファッション誌『ELLE KOREA』はウォニョンとイタリアの高級ジュエリーブランド「BVLGARI（ブルガリ）」のコラボ撮影とインタビューを公開した。

去る8月から「BVLGARI」のアンバサダーとして活躍しているウォニョンは、撮影を通じて、ブランドのアイコニックなジュエリーとともに永遠に輝く瞬間を捉え、世界中のファンの爆発的な反応を引き出した。

撮影後のインタビューで、ウォニョンは最も強烈で温かい光を感じる瞬間について、「ファンの皆さんの愛、ステージのうえ、同僚たちとの友情、家族の愛情まで、さまざまな瞬間において光を感じるが、なかでも『光』という単語と最もよく似合う瞬間は、ステージのうえだと思う」と伝えた。

（写真＝『ELLE KOREA』）ウォニョン

続けて、「実際にたくさんの光を浴びながらステージをいっぱいにするが、その光こそ私の心を照らしてくれる瞬間が多い。ファンの皆さんが与えてくれる光が私を照らす光だと思えば、感情がよみがえる」とファンに向けた格別な愛情を表した。

また、自分で最も輝く瞬間については、「気兼ねなく堂々と自分の話をするとき、最も輝くのではなかろうか。自分が自分らしくいるとき、そして自分自身に確信がある瞬間、1番輝き、何でもできると感じる」と話した。

◇ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。

■【写真】太ももの98％があらわに…ウォニョン、“密着ミニワンピ”

■【写真】ウォニョン、ベッドで悩殺ウインク

■【写真】「脚なっっが！」ウォニョンの“異次元すぎる体型”