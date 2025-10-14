色気がダダ漏れすぎ！韓国チアガール、“超ミニスカ”のOLルックで視線強奪「また一段と魅力的…」【PHOTO】 | RBB TODAY

韓国の人気チアガール、キム・ヒョニョンが魅力あふれる“OLルック”でファンの目を引いている。

キム・ヒョニョンは最近、自身のインスタグラムを更新。

「長かった（？）連休も終わり！また一生懸命走っていこう♡」とキャプションに綴り、1枚の写真を投稿した。

硬化された写真には、とある飲食店とみられる店内で、椅子に脚を組んで座るユ・ヒョンジュが写っている。普段のチアリーディング衣装と打って変わって、丸渕のメガネをかけ、白シャツにミニスカートを合わせたシックな私服姿が印象的だ。

体のラインがくっきりとあらわになったタイト目なシャツで、ボリューム感のあるスタイルの良さを堂々と披露するユ・ヒョンジュ。健康的な美脚も惜しげもなく見せつけ、多くのファンを釘付けにしていた。

投稿を目にしたファンからは、「今日はまた一段と魅力的…」「素敵すぎる」「ビューティフル！」「オーマイガー…」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝キム・ヒョニョンInstagram）

なお、キム・ヒョニョンは2000年9月5日生まれの25歳。2019年の「ミス・インターコンチネンタル韓国・慶北（キョンブク）地区大会」でスター賞と人気賞、2020年の「ミス・グリーン・コリア大邱（テグ）・慶北大会」で最優秀モデル賞を受賞し、2021年の「マッスルマニア・オリエンタルチャンピオンシップ」ではマレフィセントのコスプレ姿でコマーシャル部門2位に表彰されるなど、圧巻の美貌で注目を集めてきた。

現在は主にチアとして活動しており、プロサッカーKリーグの水原FC、プロバレーVリーグ男子部のソウル・ウリィカード・ウリィWONの応援団に所属している。今年からは韓国プロ野球KBOリーグのSSGランダースでもチアを務める。

