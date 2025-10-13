『ボイプラ2』発ALPHA DRIVE ONE、プロフィール写真＆挨拶公開！芸名を使用するメンバーも【全文】 | RBB TODAY

オーディション番組『BOYS 2 PLANET』から誕生したボーイズグループALPHA DRIVE ONEが初の公式プロフィールイメージを電撃公開した。

去る10月12日、ALPHA DRIVE ONEは公式SNSを通じて、グループと個人のプロフィールイメージを公開した。

公開されたプロフィールのなかのALPHA DRIVE ONEは、ブラックジャケットとデニムパンツスタイルで落ち着いた雰囲気のなかでも新人らしい躍動感を見せ、視線を釘付けにした。

ティザー公開から期待が高まっていたALPHA DRIVE ONE初の公式プロフィールは、1つのグループとなった8人のメンバーの新鮮な顔ぶれと自信溢れる目つきで世界中のファンを魅了した。

グループの調和はもちろん、それぞれのメンバーの個性がともに輝くビジュアルで出発を知らせたALPHA DRIVE ONEは、“ワンチーム”として強烈なシナジー効果と今後の活動に対する期待感をより一層高めている。

ALPHA DRIVE ONEは初の公式プロフィールに続き、メンバー8人の公式活動名も一緒に公開した。

ジュンソ、アルノ、リオ、ゴヌ、サンウォン、シンロン、アンシン、サンヒョンまで、8人のメンバー全員が新しい名前を公式化し、本格的なデビューの幕を開けた。ジャン・ジアハオは幼少時代の愛称「アルノ（ARNO）」を公式活動名に定めた。

なお、ALPHA DRIVE ONEは「ALPHA」（最高を目指す）「DRIVE」（情熱と推進力）「ONE」（1つのチーム）を意味し、ステージのうえで“K-POPカタルシス”を届けるという強烈な抱負を込めている。

初の公式プロフィール公開に合わせて、ALPHA DRIVE ONEのメンバーが伝えるメッセージは、以下の通り。

ジュンソ：ALPHA DRIVE ONEのメンバーだということを改めて実感できた撮影で、とても幸せでした。このように、プレゼントのような新しい時間が始まりましたが、応援してくださるファンの皆さんに感謝するばかりです。これからALPHA DRIVE ONEの素敵な活動をお見せします。

アルノ（ジャン・ジアハオ）：今回のプロフィール写真は、ALPHA DRIVE ONEが本当に1つになったことを意味します。これからのすべての挑戦をともにします。皆さんもずっと一緒にいてくだされば、嬉しいです。

リオ：初めてお見せするALPHA DRIVE ONEのプロフィールであるだけに、楽しみでもあり、緊張もしています。優しく見守っていただけると嬉しいですし、これからの活動を上手くやり通すことを約束します。少しだけお待ちください.

ゴヌ：ALPHA DRIVE ONE初の公式プロフィール写真であるだけに、わくわくする気持ちで楽しく撮影しました。皆さんに気に入っていただけると嬉しいです。これからも思いっきり走っていく姿をお見せしますので、楽しみにしていてください！

上段左からジュンソ、アルノ、リオ、ゴヌ

下段左からサンウォン、シンロン、アンシン、サンヒョン

サンウォン：「本当なんだ、ちゃんと始まったんだ」ということをはっきりと感じられます。我々ならではの色にして、もうすぐ皆さんの前に立つことを考えると、本当に楽しみでもあり、緊張もします。本当に一生懸命やっているので、たくさん期待していただきたいです！

シンロン：公式プロフィールが公開され、ALPHA DRIVE ONEの始まりが実感できます。これからもっと大きなステージで世界中のファンの皆さんに会えるように、美しい思い出もたくさん作ることができるように努力します。愛しています。

アンシン：ALPHA DRIVE ONEのメンバーとして初めて皆さんにプロフィールを公開しました。優しく見守り、たくさん応援していただけると嬉しいです。これからももっと良い活動をお見せできるように頑張ります。

サンヒョン：緊張していながらも、わくわくする気持ちでご挨拶します。これからALPHA DRIVE ONEならではの独創的なアイデンティティと魅力を世界中のファンの皆さんにお見せし、一緒に成長できるように常に努力します！

