TWICE、K-POPガールズグループ初の快挙！「ヴィクトリアズ・シークレット」ショーでパフォーマンス披露決定 | RBB TODAY

ガールズグループTWICEが、世界的なファッションイベントにK-POPガールズグループ初のパフォーマーとして登場し、存在感を放つ。

来る10月15日（現地時間）、TWICEはアメリカ・ニューヨークで開催される「ヴィクトリアズ・シークレット・ファッションショー2025」でステージを披露する。

「ヴィクトリアズ・シークレット・ファッションショー」は、1990年代にアメリカで始まったランジェリーブランドのグローバルファッションイベントで世界的な影響力を持つ。

世界的なスーパーモデルが“エンジェル”として活躍し、1つのファッションジャンルを構築した象徴的なショーであり、音楽パフォーマンスとファッションを結合した形式で世界の注目を集めている。

今回のファッションショーには、TWICEとともにラッパーのミッシー・エリオット、歌手マディソン・ビアー、カロルGと、有名女性アーティストがパフォーマーとして名を連ねた。

TWICEは世界的な人気を誇るアーティストたちと肩を並べ、K-POPを代表するガールズグループとしてランウェイに上がり、至高のパフォーマンスを披露し、雰囲気を盛り上げるものと期待が高まっている。

なお、今年デビュー10周年を迎えたTWICEは多彩な活動でONCE（TWICEのファンネーム）の満足度を高めている。

去る10月10日にはスペシャルアルバム『TEN：The Story Goes On』をリリースした。 また、6度目のワールドツアー「THIS IS FOR」も開催中だ。

そして、10月18日にはソウル城北（ソンブク）区の高麗（コリョ）大学化汀（ファジョン）体育館で公式ファンミーティング「10VE UNIVERSE」を開催予定だ。

