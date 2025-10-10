声優・高野麻里佳、デジタル写真集が本日配信！美しさ際立つ“オール未掲載カット”で構成 | RBB TODAY

10日、声優・高野麻里佳のデジタル写真集『embrace』（KADOKAWA）の配信が開始された。

高野麻里佳【撮影／SASU TEI】

高野は、『ウマ娘 プリティーダービー』（サイレンススズカ役）、『お兄ちゃんはおしまい！』（緒山まひろ役）、『エデン』（サラ役）など、多くの人気作に出演する声優だ。

今回配信されたデジタル写真集は、高野が表紙を飾った声優ビジュアルブック『My Girl vol.43』（8月28日発売）のオール未掲載カットで構成。“美しさ”が際立つカットや、夕暮れの海で見せたとびっきりの笑顔などが収録されている。