過激ダンスが“公然わいせつ罪”と告発されたファサ、下着姿で大胆イメチェンを報告【PHOTO】 | RBB TODAY

MAMAMOOのファサが大胆なイメチェンを施し、ファンの注目を集めている。

ファサは10月8日、自身のインスタグラムに複数枚の写真を投稿。これまでのロングヘアをバッサリ切り、ショートヘアに変身した姿を公開した。ナチュラルな部屋着姿から鏡越しのセルフィー、さらには愛犬を抱いて笑顔を見せるカットまで、多彩なショットで近況を伝えている。

特に最初の写真ではキャミソール姿でソファに腰かけ、新しい髪型と大人っぽい雰囲気を強調。続くカットではラフな表情や無邪気な笑顔も見せ、自然体の魅力を発揮している。

ファサはこれまでもファッションやメイク、そしてパフォーマンスで独自のスタイルを築いてきた。過去には大学祭でのパフォーマンスが“公然わいせつ”だと一部団体から告発されたこともあったが、それでも信念を貫き通す姿勢が彼女の魅力でもある。

これまで以上に新鮮な印象を与えた今回の投稿には「イメチェンしたファサ、最高」「さらに魅力的になった」といった反応が寄せられ、話題となっている。

（写真＝ファサInstagram）

音楽活動のみならず、テレビ番組や広告など幅広い分野で存在感を発揮しているファサ。新たなビジュアルで今後どのような姿を見せてくれるのか、注目が集まる。

◇ファサ プロフィール

1995年7月23日生まれ。2014年にMAMAMOOのメンバーとしてデビューし、ボーカルとラップを担当。2019年には『TWIT』でソロデビュー。独自性の高い洗練されたパフォーマンスが高く評価される一方、2023年には大学祭での過激なパフォーマンスが問題視され、保護者団体から“公然わいせつ”の疑いで告発されたが、最終的には無罪となっている。

