運動神経まで完璧！RIIZE・ZB1・NCT WISH…『アユクデ』で輝いた次世代アイドルに注目 | RBB TODAY

韓国のMBCが放送する『2025秋夕（チュソク）特集 アイドルスター選手権大会』（『アユクデ』）で、数々のアイドルたちが抜群の運動神経を披露した。

10月6日に放送された『アユクデ』では、各種目で金メダルを懸けたアイドルたちの熱戦が繰り広げられた。

女子60メートル走では、tripleSのニエンが圧倒的なスピードで金メダルを獲得した。9.70秒という唯一の9秒台記録を叩き出し、新たな“陸上アイドル”の主人公となった。男子部門では、LUN8（ルネイト）のカエルが余裕のある走りで1位に輝き、世代交代を印象づけた。

（画像提供＝MBC）『2025秋夕特集 アイドルスター選手権大会』

今年新設された種目「拳銃射撃」はまさに“神の一手”だった。男子部門では、RIIZEのアントン、ショウタロウ、ウォンビンの活躍が光り、見事初代金メダルの栄冠を手にした。また、ZEROBASEONEとの直接対決もファンの熱い声援を集めた。

（画像提供＝MBC）『2025秋夕特集 アイドルスター選手権大会』

PK対決も白熱を極めた。EVNNEを破ったNOWZ、AHOFを破ったLUCY、ZEROBASEONEを破ったNCT WISHがベスト4進出を果たし、番組を盛り上げた。

なお、『アユクデ』は、単なる体育大会にとどまらず、アイドルたちの“ステージの外の魅力”を垣間見ることができる番組として人気を誇っている。年々進化する競技内容と構成で、秋夕シーズンを代表する人気バラエティ番組としての地位を確立している。

（記事提供＝OSEN）

