台湾で逸材発見！ニーハイ＆編みタイツのカンフーガール【写真7枚】 | RBB TODAY

8月22日から24日の3日間、台湾台北市の花博公園争艶館で、台湾最大級の同人誌即売会「Fancy Frontier開拓動漫祭45」が開催されました。 台湾だけでなく、香港、日本や韓国、さらには東南アジアからもコスプレイヤーが参加します。台湾では日本以上にコスプレイヤーがイベントの中心にあり、サークル出展、一般参加含めて、コスプレ参加者の数がとても多く、大変な盛況ぶりでした。

同イベントには新人コスプレイヤーの「緑埜（みどりの）」さんが日本から初参加。サークル出展ではなかったものの、「台湾の風を感じたい」と意気込み（猛暑であまり風は吹いていませんでしたが）、初日は人気コスチュームブランド「マリームーン」の中華風衣装を着ました。

フレッシュでキュートな姿は現地でも人気を集め、カメラマンに撮り囲まれる姿が見られました。

緑埜（X：@midorino_o）【日本】

モデル：緑埜（X：@midorino_o）

撮影：乃木章（X：@Osefly）