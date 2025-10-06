『冬ソナ』女優チェ・ジウ、5歳娘の愛らしい韓服姿を公開「豊かな秋夕をお過ごしください」【PHOTO】 | RBB TODAY

女優チェ・ジウが、5歳の娘と過ごす秋夕（チュソク／韓国の名節）の様子を公開した。

チェ・ジウは10月6日、自身のインスタグラムのストーリーズに「豊かな秋夕をお過ごしください」というコメントとともに、数枚の写真を投稿した。

公開された写真では、5歳になる娘が青緑色の韓服（ハンボク）を身にまとい、手を合わせて丁寧にお辞儀をする姿を見せている。

（写真提供＝OSEN、チェ・ジウInstagram）

チェ・ジウは2018年に9歳年下の一般男性と結婚し、2020年5月に45歳で第一子となる娘を出産して話題を集めた。現在は、KBS2のバラエティ番組『スターパパ奮闘記！スーパーマンが帰ってきた』でMCとして活躍中だ。

（記事提供＝OSEN）

◇チェ・ジウ プロフィール

1975年6月11日生まれ。1994年にテレビ局MBCのオーディションに合格し、本名のチェ・ミヒャンで女優デビュー。翌1995年に芸名をチェ・ジウと改名し、2002年に主演したドラマ『冬のソナタ』で一躍、アジアのトップスターに。日本では“ジウ姫”の愛称で知られ、2006年にはTBSのドラマ『輪舞-ロンド-』で竹ノ内豊とダブル主演。そのほか、日本ではドラマ出演、CM出演多数。2018年3月に9歳年下の一般男性（オンライン・プラットフォームのアプリケーション会社の代表）と電撃結婚したニュースは、日本でも多くのメディアで報じられた。2020年5月16日、第一子となる長女を出産した。

■【写真】チェ・ジウ、“ヨン様”と再会!? ファン感涙

■【写真】「気絶する」チェ・ジウ、背中“むき出し”ドレス

■【写真】え、50歳!?チェ・ジウの時空を超越した美貌