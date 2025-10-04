NiziU・MAYA、絵本をクリスマスイブに発売！「自分を肯定できるようなストーリーに」 | RBB TODAY

NiziUのメンバーMAYAが手がける絵本『まっしろなちょうちょ』（KADOKAWA）が12月24日に発売される。

MAYAは「小さい頃から絵を描くことや物語を読むことが大好きだったので、今回このような素敵な機会をいただけて、本当に嬉しい気持ちでいっぱいです！」とコメント。「この絵本は『ありのままの自分でいいんだ』と、自分を肯定できるようなストーリーにしたいと思い、制作しました」と説明した。

また「私自身も以前、答えのない『正解』を探し続けて、本当の自分は何が好きなのか、何が大切なのか分からなくなってしまった時期がありました」と振り返り、「そんな時、いつもそばにいてくれるメンバーや家族、友達、そしてファンの皆さんなど、多くの方々が『一番大切なのは自分らしくいること』だと教えてくれました」「皆さんにとってこの絵本が、自分らしさを教えてくれる存在になれば嬉しいです。初めての絵本制作で今もドキドキしていますが、皆さんの心に届くような作品になってくれることを願っています」とメッセージを寄せた。

同書の発売を記念して、2025年10月4日より東京・大阪・軽井沢の蔦屋書店にてパネル展を開催決定。MAYAが描いた同作のイラストや、制作過程を収めたメイキング映像などを観ることができる。