 NiziU・MAYA、絵本をクリスマスイブに発売！「自分を肯定できるようなストーリーに」 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

NiziU・MAYA、絵本をクリスマスイブに発売！「自分を肯定できるようなストーリーに」

エンタメ その他
注目記事
(C)JYP Entertainment. ／Sony Music Labels Inc.
  • (C)JYP Entertainment. ／Sony Music Labels Inc.
  • (C)JYP Entertainment. ／Sony Music Labels Inc.
  • (C)JYP Entertainment. ／Sony Music Labels Inc.

　NiziUのメンバーMAYAが手がける絵本『まっしろなちょうちょ』（KADOKAWA）が12月24日に発売される。

　MAYAは「小さい頃から絵を描くことや物語を読むことが大好きだったので、今回このような素敵な機会をいただけて、本当に嬉しい気持ちでいっぱいです！」とコメント。「この絵本は『ありのままの自分でいいんだ』と、自分を肯定できるようなストーリーにしたいと思い、制作しました」と説明した。


【Amazon.co.jp 限定】まっしろなちょうちょ（特典：キャラ全員集合描き下ろしステッカー1枚入り）
￥1,980
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon

　また「私自身も以前、答えのない『正解』を探し続けて、本当の自分は何が好きなのか、何が大切なのか分からなくなってしまった時期がありました」と振り返り、「そんな時、いつもそばにいてくれるメンバーや家族、友達、そしてファンの皆さんなど、多くの方々が『一番大切なのは自分らしくいること』だと教えてくれました」「皆さんにとってこの絵本が、自分らしさを教えてくれる存在になれば嬉しいです。初めての絵本制作で今もドキドキしていますが、皆さんの心に届くような作品になってくれることを願っています」とメッセージを寄せた。

　同書の発売を記念して、2025年10月4日より東京・大阪・軽井沢の蔦屋書店にてパネル展を開催決定。MAYAが描いた同作のイラストや、制作過程を収めたメイキング映像などを観ることができる。


NiziU、約2年4か月ぶりのフルアルバム『New Emotion』リリース決定！タイトル曲は『♡Emotion』 | RBB TODAY
画像
NiziUが、約2年4か月ぶりにフルアルバムをリリースする。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/09/04/236037.html続きを読む »
《RBBTODAY》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

ピックアップ

page top