「意外な二股説の実態」と公開されたキム・スヒョンの“近況写真”に悪質コメント…ファンが訂正に動く | RBB TODAY

俳優キム・スヒョンの“近況写真”をめぐって誤解や噂が広まっていることに対し、ファンが事実関係の訂正に乗り出した。

10月1日、キム・スヒョンの韓国およびグローバルファン連合は公式声明を発表。「俳優に関して根拠のない主張が相次いでいる」として、キム・スヒョンに対する二次加害をやめるよう訴えた。

声明に先立ち9月30日、元芸能記者イ・ジンホが運営するYouTubeチャンネル「芸能裏大統領」が「キム・スヒョン、前恋人の手紙公開の強硬策なぜ？意外な二股説の実態！」というタイトルの動画を公開。動画では「キム・スヒョンが現在、極度のストレスを受けており、一人で登山し心を落ち着けている」と伝えられた。具体的な近況が伝えられたのは、故キム・セロンさんに関する事件の記者会見（3月30日）以来、約6カ月ぶりだった。

（写真提供＝OSEN）キム・セロンさん（左）とキム・スヒョン

ただし、この動画で公開された登山写真は、実際には2022年8月28日に本人がSNSに投稿したものである。一部メディアが「最近の近況写真」として報じたことで誤解を招き、「誰が撮ったのか」といった憶測や悪質コメントが相次いだ。そのためファン連合が訂正に動いた。

ファン連合は「俳優の権利を守るため、歪曲された報道や無分別な二次加害には断固対応する。俳優の名誉が不当に傷つけられないよう最後まで寄り添う」と強調した。

今年5月には「故キム・セロンが中学生の頃からキム・スヒョンと交際していた」とする録音ファイルが公開されたが、キム・スヒョン側は「完全に偽造されたもので、所属事務所ゴールドメダリストはAIなどを用いた捏造と判断している」として法的に強硬対応する姿勢を示していた。

さらにキム・スヒョンの法的代理人コ・サンロク弁護士は、自身のYouTubeチャンネルで「故人と中学時代から6年間交際していた」という主張を「事実的根拠のない虚偽」と一蹴。加えて、キム・スヒョンが兵役中に実際の恋人と交わした約150件に及ぶ日記形式の文章を公開するという強硬策に出た。

（記事提供＝OSEN）

◇キム・スヒョン プロフィール

1988年2月16日生まれ。2011年に放送されたペ・ヨンジュン企画のドラマ『ドリームハイ』（KBS）で一躍人気を集めた。日本でも大ヒットしたドラマ『星から来たあなた』で演技力が高く評価され、アジア各国で不動の人気を誇る。また、主演を務めた2024年の『涙の女王』が世界的なヒットとなり、韓流スターとしての地位を盤石にした。内向的な性格を心配した母親から演劇を勧められたことをきっかけに、俳優を志すようになった。

